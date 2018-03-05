За год - в январе по сравнению с январем 2017 года - объемы розничной торговли в Литве выросли на 5,4%, а во всем ЕС - в среднем на 2,7%, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата.
В Латвии эта торговля выросла за год на 7,2%, в Эстонии - уменьшилась на 0,9%.
За месяц - в январе по сравнению с декабрем прошлого года - розничная торговля в Литве увеличилась на 0,6%, в Латвии - на 2,1%, в Эстонии она уменьшилась на 2,4%.
Во всем ЕС объемы розничной торговли за месяц уменьшились на 0,1%.
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