Годовой рост объемов розничной торговли в Литве в первом месяце этого года был быстрее среднего показателя этого роста во всем Евросоюзе (ЕС), сообщил Евростат.
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За год - в январе по сравнению с январем 2017 года - объемы розничной торговли в Литве выросли на 5,4%, а во всем ЕС - в среднем на 2,7%, показывают обнародованные в понедельник данные Евростата.

В Латвии эта торговля выросла за год на 7,2%, в Эстонии - уменьшилась на 0,9%.

За месяц - в январе по сравнению с декабрем прошлого года - розничная торговля в Литве увеличилась на 0,6%, в Латвии - на 2,1%, в Эстонии она уменьшилась на 2,4%.

Во всем ЕС объемы розничной торговли за месяц уменьшились на 0,1%.

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