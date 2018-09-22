По данным национальных статистических служб, в прошлом месяце по сравнению с августом прошлого года производители промпродукции Литвы повысили цены на 9,3%, Латвии - на 5,7%, Эстонии - на 3,4%.
За месяц (в августе по сравнению с июлем) промпродукция в Литве подорожала на 0,6%, в Латвии - на 1%, в Эстонии - тоже на 1%.
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