В первом квартале этого года годовой рост цен на жилье в Литве был выше среднего показателя Евросоюза, сообщил Евростат.
© DELFI / Andrius Ufartas

В первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2017 года, жилье в Литве подорожало на 7,8%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Евросоюза.

В Латвии жилье подорожало за год на 13,7%, а в Эстонии – на 6,6%.

В целом в ЕС цены на жилье за год в среднем выросли на 4,7%.

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