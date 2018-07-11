В первом квартале, по сравнению с тем же периодом 2017 года, жилье в Литве подорожало на 7,8%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные статистической службы Евросоюза.

В Латвии жилье подорожало за год на 13,7%, а в Эстонии – на 6,6%.

В целом в ЕС цены на жилье за год в среднем выросли на 4,7%.