В Литве инфляция в январе составила 3,6%, такой же она были и в Эстонии, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы ЕС.
В Латвии цены за год в среднем выросли на 2%.
Годовой рост цен в январе фиксировался почти во всех странах ЕС, за исключением Кипра, где они снизились на 1,5%.
В среднем в ЕС годовая инфляция в январе составила 1,6%, а только в зоне евро – 1,3%.
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