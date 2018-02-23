В Литве инфляция в январе составила 3,6%, такой же она были и в Эстонии, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы ЕС.

В Латвии цены за год в среднем выросли на 2%.

Годовой рост цен в январе фиксировался почти во всех странах ЕС, за исключением Кипра, где они снизились на 1,5%.

В среднем в ЕС годовая инфляция в январе составила 1,6%, а только в зоне евро – 1,3%.