Согласованный показатель годовой инфляции в Литве в январе этого года был крупнейшим среди всех стран Евросоюза, сообщил Евростат.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В Литве инфляция в январе составила 3,6%, такой же она были и в Эстонии, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные статистической службы ЕС.

В Латвии цены за год в среднем выросли на 2%.

Годовой рост цен в январе фиксировался почти во всех странах ЕС, за исключением Кипра, где они снизились на 1,5%.

В среднем в ЕС годовая инфляция в январе составила 1,6%, а только в зоне евро – 1,3%.

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