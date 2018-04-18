В марте в Литве инфляция составила 2,5%, свидетельствуют данные статистической службы ЕС, опубликованные в среду.
В Латвии за год цены в среднем выросли на 2,3%, а в Эстонии – на 2,9%.
Самым большим был согласованный показатель инфляции в марте в Румынии -4%.
В целом в ЕС годовая инфляция в марте составила 1,5%, а только в зоне евро - 1,3%.
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