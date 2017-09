В августе в Литве инфляция составила 4,6%, в Эстонии - 4,2%, в Латвии - 3,2%, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза. Годовой рост цен в августе фиксировался во всех государствах ЕС, однако показатели трех Балтийских стран были самими высокими в ЕС. В целом в ЕС средний показатель инфляции в августе составил 1,7%, а только в зоне евро - 1,5%.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.