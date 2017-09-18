В августе этого года согласованный годовой показатель инфляции в Литве был крупнейшим среди стран Евросоюза, сообщил Евростат.
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В августе в Литве инфляция составила 4,6%, в Эстонии - 4,2%, в Латвии - 3,2%, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

Годовой рост цен в августе фиксировался во всех государствах ЕС, однако показатели трех Балтийских стран были самими высокими в ЕС.

В целом в ЕС средний показатель инфляции в августе составил 1,7%, а только в зоне евро - 1,5%.

BNS
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