По словам главы Go Vilnius Инги Романовскене, в Вильнюсе ощущается нехватка мест с инфраструктурой для крупных инвестиций с большой добавочной стоимостью, хотя по другим критериям – количеству работников, их образованию, квалификации, компетенции – часто лишь Вильнюс отвечает потребностям инвесторов.
"Поскольку в Вильнюсе и регионе нет предложения мест, иностранные инвесторы избирают инвестиции в других странах. По этой причине в Вильнюсском регионе необходимо сформировать промышленную территорию с оборудованной инфраструктурой", – сказала BNS И. Романовскене.
На минувшей неделе Go Vilnius объявило конкурс на проведении исследования потенциала таких территорий, заявки на него принимаются до 18 февраля. Победитель конкурса должен будет оценить потенциальные места, затраты и сроки оборудования промышленного парка. Стоимость договора не должна превышать 15 тыс. евро (с НДС).
В Вильнюсе, в Висмалюкай, действует парк промышленных инноваций, учрежденный в апреле прошлого года. В нем обосновались инженерная компания литовского капитала Poliprojektas и финская компания научных исследований Experimentica. Кроме того, в Висоряй действует парк информационных технологий, в котором обосновались 28 компаний, здесь работают около 70 специалистов этой сферы.
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