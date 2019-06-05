Государственная налоговая инспекция (ГНИ) предоставляет данные компаниям, которые, возможно, не декларировали НДС: они отныне могут видеть всю актуальную информацию, которую до сих пор видела лишь ГНИ.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Часть своего профиля компании смогут увидеть, подключившись к системе Mano VMI. Это могут сделать 4200 компаний, у которых на данный момент наблюдается значительный отрыв НДС.

5 июня ГНИ сообщила, что это делают потому, что осталось всего 26 дней до окончания срока уплаты "забытых" налогов безо всяких штрафов и пени.

"На этой неделе мы открываем профили риска наших индивидуальных налогоплательщиков. Покажем им индивидуальный отрыв НДС, что побудит клиентов принять правильное решение прийти и добровольно открыться", - сказала глава ГНИ Эдита Янушене.

Статьи по теме:

Налоговая инспекция предупреждает – некоторые жители получат письма

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) оценила...

Налоговая инспекция начинает возвращать жителям переплаченный подоходный налог (41)

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы...

Жители Литвы все еще могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов

Жители Литвы могут до 1 июля 2019 года воспользоваться...

Декларации еще не подали 181 600 самозанятых жителей Литвы (11)

Доходы от индивидуальной деятельности за 2018 год...

Бизнес

Евростат: годовой рост торговли Литве – один из самых значительных в ЕС

Годовой рост торговли в Литве был одним из самых...

Литовским производителям разрешили ввозить в Украину замороженные продукты

Литовские производители могут экспортировать в...

Швейцарский фонд приобрел литовский парк ветряных установок

Инвестиционный фонд, находящийся в управлении...

Общее количество рейсов в литовском воздушном пространстве за год почти не изменилось

За год – в мае этого года, по сравнению с маем 2018 года –...

ГНИ Литвы призывает должников поспешить, осталось 26 дней

Государственная налоговая инспекция (ГНИ)...

TOP новостей

Дороги назад в "Содру" не будет: на принятие решения осталось меньше месяца (3)

До 30 июня времени остается все меньше, а ведь многие...

Утвержден первый визит избранного президента Литвы за границу (20)

С первым визитом избранный президент Литвы Гитанас...

Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television Serialo „Černobylis“ akimirkos / Foto: Sister Pictures ir Sky Television

Создатели "Чернобыля" показали места съемок в Литве: Фабийонишкес и Висагинас

Жуткий, аутентичный и лишающий дара речи – так о...

СМИ: Польша не поддерживает Грибаускайте в дележе постов в ЕС комментарий главы МИД Литвы (39)

Польское издание Rzeczpospolita пишет, что Польша не...

Эксперты в Клайпеде будут выяснять - "Русские в Литве или русские Литвы"? (9)

Российские и литовские общественники, деятели...