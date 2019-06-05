ГНИ Литвы призывает должников поспешить, осталось 26 дней

Часть своего профиля компании смогут увидеть, подключившись к системе Mano VMI. Это могут сделать 4200 компаний, у которых на данный момент наблюдается значительный отрыв НДС.
5 июня ГНИ сообщила, что это делают потому, что осталось всего 26 дней до окончания срока уплаты "забытых" налогов безо всяких штрафов и пени.
"На этой неделе мы открываем профили риска наших индивидуальных налогоплательщиков. Покажем им индивидуальный отрыв НДС, что побудит клиентов принять правильное решение прийти и добровольно открыться", - сказала глава ГНИ Эдита Янушене.
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