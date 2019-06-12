ГНИ: более половины компаний подали налоговые декларации

По данным ГНИ, к 17 июня юридические лица, коллективные инвестиционные предприятия, созданные в Литве, постоянные представительства иностранных подразделений, налоговый период которых совпадает с календарным годом, должны представить декларации по подоходному налогу и уплатить его.
В случаях, когда налоговый период не совпадает с календарным годом, годовая налоговая декларация должна быть подана до 15-го числа шестого месяца следующего налогового периода.
Как напоминает ГНИ, декларации о подоходном налоге с предприятий должны представляться юридическими лицами, стремящимися к получению прибыли, филиалами иностранных банков и другими постоянными учреждениями, а также некоммерческими организациями и коллективными инвестиционными предприятиями, созданными в Литве без юридического лица, которые считаются постоянными учреждениями.
В тех случаях, когда сумма подоходного налога, рассчитанная в годовой декларации по налогу на прибыль, превышает сумму авансового налога, уплаченного за налоговый период, налогоплательщики должны уплачивать только разницу в государственный бюджет с указанием ГНИ.
В прошлом году налогоплательщики выплатили более 691 миллиона евро. Прогнозируется, что в этом году в государственный бюджет будет выплачено почти 739 млн. евро от этого налога.
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