По словам Кучинскиса, переговоры с крупными авиакомпаниями не увенчались успехом. Инвестиции в airBaltic с их стороны вообще были бы под большим вопросом, поскольку они могли бы приобрести латвийского перевозчика ради того, чтобы в будущем отвести для него роль небольшого филиала. Это противоречит целям Латвии, которая ставит перед собой задачу обеспечить, чтобы Рига была базой авиации в долгосрочной перспективе, а airBaltic мог развиваться.
Кучинскис отметил, что в переговорах по-прежнему участвуют потенциальные инвесторы, и среди них нет "экзотических стран".
Такой же позиции Латвия придерживается по вопросу LMT и Lattelecom, добавил премьер. Правительство не хочет, чтобы "мы стали маленьким филиалом большого предприятия".
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