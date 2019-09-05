По данным Центра регистров, фирма Jones Lang LaSalle Lithuania была зарегистрирована 4 сентября, её директор - Стивен Лоулор, а уставной капитал составляет 50 тыс. евро.

Jones Lang LaSalle Services Limited является единственным акционером Jones Lang LaSalle Lithuania.

Головной офис JLL находится в Чикаго, штат Иллинойс.

История JLL восходит к 1783 году, а нынешняя компания была создана в 1999 году в результате слияния Jones Lang Wootton и LaSalle Partners.

В прошлом году JLL получила 16,318 млрд долларов чистого дохода, а чистая прибыль составила 491 млн долларов США. Активы компании оцениваются более чем в 10 млрд долларов.

JLL занимает 189-е место в списке крупнейших компаний США по доходам "Fortune 500".

На предприятиях корпорации JLL по всему миру трудится около 90 тыс. сотрудников.