Jones Lang LaSalle (JLL), базирующаяся в США глобальная компания, предоставляющая услуги в сфере недвижимости, обосновывается в Литве.
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По данным Центра регистров, фирма Jones Lang LaSalle Lithuania была зарегистрирована 4 сентября, её директор - Стивен Лоулор, а уставной капитал составляет 50 тыс. евро.

Jones Lang LaSalle Services Limited является единственным акционером Jones Lang LaSalle Lithuania.

Головной офис JLL находится в Чикаго, штат Иллинойс.

История JLL восходит к 1783 году, а нынешняя компания была создана в 1999 году в результате слияния Jones Lang Wootton и LaSalle Partners.

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В прошлом году JLL получила 16,318 млрд долларов чистого дохода, а чистая прибыль составила 491 млн долларов США. Активы компании оцениваются более чем в 10 млрд долларов.

JLL занимает 189-е место в списке крупнейших компаний США по доходам "Fortune 500".

На предприятиях корпорации JLL по всему миру трудится около 90 тыс. сотрудников.

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