Cовет эстонского отделения Swedbank внес изменения в состав правления организации. Роберт Китт, договор с которым был приостановлен 17 июня, окончательно покинул свой пост, пишут "Деловые Ведомости".
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Совет принял решение назначить Олави Лепа председателем правления, а Анну Кыутс — главным финансовым директором банка. До сих пор они занимали эти должности в качестве исполняющих обязанности. Кроме того, совет решил закончить договоры с тремя прежними членами совета.

Банк сообщил, что решение основывается на внутреннем расследовании, которое выявило недостатки в работе в сфере предотвращения отмывания денег.

rus.delfi.ee
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