Совет принял решение назначить Олави Лепа председателем правления, а Анну Кыутс — главным финансовым директором банка. До сих пор они занимали эти должности в качестве исполняющих обязанности. Кроме того, совет решил закончить договоры с тремя прежними членами совета.

Банк сообщил, что решение основывается на внутреннем расследовании, которое выявило недостатки в работе в сфере предотвращения отмывания денег.