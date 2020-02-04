"Есть риск, конкретно связанный с Huawei", – заявил во вторник на пресс-конференции в сейме директор Второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы, полковник Ремигиюс Балтренас. На этой пресс-конференции он представил оценку угроз нацбезопасности Литвы за прошлый год.

Офицер утверждает, что риск создает то, что китайский закон обязывает Huawei и другие находящиеся в госуправлении компании "делиться собираемой информацией с китайскими разведслужбами".

Он утверждает, что разведка придерживается ранее озвученной рекомендации о том, что Huawei не должна бы участвовать в создании стратегической инфраструктуры сети, а в других сферах следует оценить возможности контроля над рисками.

"В 2019 году (...) было сказано, что в секторах особой важности, в инфраструктуре такие создающие риск компании, как Huawei, не должны участвовать. Этот риск сохраняется", – скзал Балтренас.

Глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис заявил журналистам, что информации о возможных угрозах, которые может представлять китайские технологии "много и каждое здравомыслящее государство должно учитывать признаки этих рисков".

"Я думаю, что во всех технологиях, которые созданы в Китае, вы знаете, что по закону они абсолютно контролируются самим государством, есть определенные риски. Есть определенная информация о том, что там существуют так называемые backdoor, через которые можно вытягивать информацию будь то из камер, телефонов или из той же самой системы 5G", – сказал Яунишкис.

В январе Соединенное Королевство разрешило Huawei участие в развитии сети 5G, за исключением особо важной основной инфраструктуры.

Балтренас утверждает, что союзники Литвы сходным образом оценивают риски, а решения зависят от возможностей их контролировать.

"С учетом последнего заявления Соединенного Королевства о том, что оно разрешает Huawei участвовать в процессе учреждения технологий 5G, связано со способностью контролировать риски в том или ином объеме", – сказал журналистам Балтренас.

"Это решение каждого государства, как оно идет к этому, но эти риски, как ясно из общения с партнерами нашей компетенции, везде понимаются одинаково, только охват управления ими и меры различаются", – сказал он.

Департамент госбезопасности Литвы и военная разведка в ежегодном отчете анализа угроз нацбезопасности указывают, что развитие технологий 5G может стать новым фактором риска в Литве, поскольку "концентрация на ее преимуществах, без учета критерия безопасности, может представлять риск защите персональных данных и работе критических инфраструктуры". Если "не будет уделяться должное внимание безопасности информтехнологий и надежности поставщика".

Название китайской телекоммуникационной компании Huawei в самом документе не упоминается.