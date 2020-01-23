Глава Vilniaus vandenys о загрязнениях: все расходы взыщем с компаний

"Мы пытаемся собрать его механически самодельными фильтрами и складируем, чтобы инспекторы могли оценить нанесенный ущерб, потом придется утилизировать эти отходы. (...) Мы не можем сказать, о каком количестве пластика идет речь, не взвешивали. Мы готовы оценить ущерб, когда этого попросят инспекторы", – сказал журналистам Швайкаускас.

По его мнению, частички пластика - это отходы, а не сырье.

"То, что поступает, я думаю, это отходы. Мы делаем все возможное, чтобы очистить воду. (...) На сегодняшний день мы не можем обеспечить 100% очищение. После понедельника ситуация кардинально изменилась, (...) но оборудование не приспособлено для переработки, это очистка стоков", – сказал Швайкаускас.

"Мы берем ответственность на себя, мы не были готовы к такому теракту, но мы все взыщем с компаний", – прибавил он.

По его словам, раньше в очистительных сооружениях не было такого количества пластика.

Напомним, что представители организации "Дневник лосося" (Lašišos dienoraštis) в минувшее воскресенье распространил видео, на котором видно, что из трубы Vilniaus vandenys в Нерис течет загрязненная вода.

Вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование в связи с загрязнением окружающей среды.

Директор компании Ecso, которую подозревают в загрязнении, Владас Венскутонис сказал, что никаких злонамеренных действий не было.

Вице-мэр критикует природоохранные службы и говорит, что мэрии приходится одной бороться с загрязнениями.

"Самое печальное в этой истории - мы вторую неделю боремся в одиночку. Ни правоохрана, ни Департамент охраны природы по сути нам не помогают", – сказал Бенкунскас.

"Мы работаем одни, выполняем функции следователей, сыщиков, прокуроров, забираемся в канализацию, пытаемся попасть на территорию подозреваемых компаний, чем занимается природоохрана - это большой вопрос", – сказал он.

По его словам, можно подозревать, что пластик попадает в систему с промышленных объектов, которые работают с пластиком, занимаются их переработкой.

"В Вильнюсе мы знаем 8 таких компаний, у некоторых из них есть свои локальные сети, они не связаны с системой Vilniaus vandenys, поэтому хотя бы теоретически подозрений меньше. Но есть некоторые компании, которые напрямую связаны с системами Vilniaus vandenys, но мы не можем попасть на их территорию", – сказал вице-мэр.