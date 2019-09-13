Глава Utenos trikotazas: производительность труда отстает от темпов повышения зарплат

"Вызывает беспокойство, сможем ли и мы, и другие предприятия предлагать продукты с более высокой добавленной стоимостью и находить для них клиентов", – сказал изданию глава Utenos trikotazas, по словам которого, рынок одежды уменьшается, а замедление экономики Германии обязательно ощутит и Литва.
"Экспортеры одними из первых ощущают изменения, и мы уже видим кое-какие изменения. Благодаря имеющемуся заделу мы способны расти, однако общий рынок опускается. Большинство тех, кто серьезно не работал с новыми клиентами, новыми продуктами, столкнутся со спадом", – сказал А. Шабунас.
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