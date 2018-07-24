Однако наиболее серьезными конкурентами он считает не местные компании – Tele 2, Bitė, а таких гигантов, как Amazon, Google, Netflix.

Он признал, что на этом рынке нельзя останавливаться ни на минуту, а в выигрыше должны оставаться клиенты.

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В минувшую пятницу он представил финансовые результаты компании за 6 месяцев и ожидания.

За полгода, по сравнению с тем же полугодием 2017 г., доходы Telia выросли на 2,4% – до 183,8 млн. евро.

Наибольшее влияние на рост доходов оказал рост продаж Telia One и контроль расходов.

Несмотря на насыщенный и конкурентный рынок, число клиентов Telia продолжало расти. По сравнению с данными за июнь 2017 г., за последние 12 месяцев на 10,6% – до 220 000 евро - увеличилось число пользователей телевидения, на 6,9% – пользователей услуги мобильной связи и на 6,3% – пользователей интернета.

Однако за клиентов надо бороться, поскольку конкуренция в Литве велика. "Мы нигде не ощущаем такой конкуренции, как в Литве. Дело в том, что мы находимся почти на одном уровне с конкурентами. Tele 2, наверное, немного больше, кроме того, хорошо работает, поэтому мы не можем сидеть сложа руки.

Я думаю, что эта конкуренция - хорошее дело, так и должно быть. Мы пытаемся преодолеть это, предлагая более качественную связь, ориентируясь на вовлечение клиентов, качественного обслуживания.

Наша сила в комбинации проводного и переносного интернета. Я верю, что за этим будущее. По этой причине у нас есть проводной интернет в Норвегии. Мы чувствовали, что без этого в Норвегии нам не выжить", – сказал он.

Как Telia, так и Tele2 активно конкурируют за клиентов.

По словам Стромберга, в результате выигрывают клиенты: "Они получают все больше предложений, больше продуктов. Кроме того, я не считаю конкурентами только Tele 2, Bitė. Меня беспокоит, что будет с Google, Amazon, Netflix. Надо наблюдать за ними, смотреть шире, найти свою нишу. Они большие, а мы маленькая страна, такова реальность".

В 2013–2015 гг. Стромберг возглавлял Omnitel (сейчас эту компанию присоединили к Telia Lietuva), с 2016 г. до июля 2018 г. он занимал пост председателя правления и гендиректора Telia Eesti AS.

Он заметил, что желания клиентов, по сравнению с 2013–2015 гг. изменились.

"Раньше главным была цена. Цена, цена, цена – в Литве это было главным. Да, она важна и сейчас, – смеется он, – но понимание изменилось. Сейчас клиентам нужно высокое качество, даже конкуренты больше говорят об этом. Это качество не ограничено качеством связи, это касается и качества обслуживания, общения с клиентами".