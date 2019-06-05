Предоставляя финансовую отчетность, компания отметила, что трудоустроила 33 работника из Украины. Это составляет около 11% всех имеющихся сейчас 290 сотрудников.
"Мы видим, что придется приложить больше усилий, особенно в следующем году, чтобы ее сохранить. Хочется сохранить наиболее квалифицированных украинцев. Их возможности, ехать в Германию, или остаться на домашнем рынке, ощущаем и мы (...) В Литве же привлечь местных молодых людей очень сложно", – утверждает гендиректор Naresta Арунас Шлянис.
По его словам, в последние несколько лет Naresta в своем портфеле значительно сократила количество проектов строительства многоквартирных домов: "все время опасаемся этого потенциального кризиса (...) Кроме того, строительство монотонное, в нем мало вызовов. Присматриваемся к более сложным объектам".
Как следует из финансового отчета после аудита, предоставленного Реестровому центру, в прошлом году выручка Naresta от продаж составила 31,4 млн евро, или на 7,6% больше, чем в 2017 году. Чистая прибыль в сопоставимый период сократилась в 1,8 раза почти до 0,5 млн евро. По утверждению издания, в этом году строительная компания в этом году планирует рост оборота в 15-20%.
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