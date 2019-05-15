"С приходом Revolut как банка в Литву проблематика действительно может появиться, потому что мы не знаем, сколько появится нерезидентов, потому нерезидент в банке для государства - проблема. Сейчас их немного", - предупредил глава СРФП в среду на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, который выяснял вероятные последствия разрешения сеймом использовать водительское удостоверение для установления личности.
Начальник Управления по превенции отмывания денег СРФП Вилюс Пячкайтис считает, что высок риск того, что в финансовую систему Литвы через Великобританию, где водительское удостоверение можно получить очень легко, могут попасть лица из регионов, где действуют террористические организации.
"Приглашая в государство разного рода непонятные fintech-предприятия, мы рискуем тем, что в финансовую систему попадут люди сомнительной репутации", - сказал в комитете В. Пячкайтис.
Он предупредил, что в отличие от банков предприятия сферы fintech и электронных денег "могут закрыть глаза" и не установить гражданство клиента.
Revolut создает в Литве специализированный банк - сообщалось, что он должен начать работу до июля. Представители Банка Литвы говорили, что лицензия Revolut была выдана после оценки не только связанных с ним финансовых рисков, но и вызовов для национальной безопасности, политических и геополитических рисков.
В Старом городе Вильнюса вместо поликлиники появится жилой дом (1)
В Старом городе Вильнюса оживают заброшенные здания. В...
Эксперты предлагают использовать терминал СПГ для выработки электроэнергии и тепла (3)
Клайпедский терминал сжиженного природного газа (Т СПГ...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (4)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)
Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...
City Service будет расширяться на Чехию и Словакию
Предприятие по комплексному надзору за недвижимостью...
TOP новостей
Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки"
Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...
За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (7)
Приближается лето, время, когда на взморье начинается...
НПЗ в Литве отказался от двух танкеров с загрязненной российской нефтью (18)
Компания польского капитала по переработке нефти Orlen...
Карбаускис: я точно не буду голосовать за Шимоните (14)
Лидер правящих в Литве "аграриев" Рамунас Карбаускис...
Вильнюсский аэропорт объявил войну с заторами у зала вылета (4)
Рекордный рост пассажиров в Вильнюсском международном...