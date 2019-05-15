Глава литовской Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Антонис Микульскис заявил, что деятельность английского финансового стартапа Revolut может вызвать проблемы в Литве.
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"С приходом Revolut как банка в Литву проблематика действительно может появиться, потому что мы не знаем, сколько появится нерезидентов, потому нерезидент в банке для государства - проблема. Сейчас их немного", - предупредил глава СРФП в среду на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам, который выяснял вероятные последствия разрешения сеймом использовать водительское удостоверение для установления личности.

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Начальник Управления по превенции отмывания денег СРФП Вилюс Пячкайтис считает, что высок риск того, что в финансовую систему Литвы через Великобританию, где водительское удостоверение можно получить очень легко, могут попасть лица из регионов, где действуют террористические организации.

"Приглашая в государство разного рода непонятные fintech-предприятия, мы рискуем тем, что в финансовую систему попадут люди сомнительной репутации", - сказал в комитете В. Пячкайтис.

Он предупредил, что в отличие от банков предприятия сферы fintech и электронных денег "могут закрыть глаза" и не установить гражданство клиента.

Revolut создает в Литве специализированный банк - сообщалось, что он должен начать работу до июля. Представители Банка Литвы говорили, что лицензия Revolut была выдана после оценки не только связанных с ним финансовых рисков, но и вызовов для национальной безопасности, политических и геополитических рисков.

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