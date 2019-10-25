"Мы считаем, что правительство может внести поправки в предложение, которое сейчас по сути ничего не меняет и оставляет прежние недостатки и лазейки, при которых богатые люди не платят налог, переписывая имущество на близких и родственников, детей, таким образом снижая общую стоимость. То же самое с налогом на загрязняющие окружающую среду автомобили, когда выяснилось, что он с загрязнением никак не связан, это налог на регистрацию. Его надо менять", – сказал в передаче на Žinių radijas Палуцкас.

"Налог на недвижимость массово не платят, поскольку этого можно избежать, значит его надо сделать всеобщим. Небольшой, но для всех. Пусть и 11 евро в год, но будешь платить. Это неизбежный, нормальный налог", – сказал Палуцкас, заметив, что парламент не утвердил многие предложенные налоги.

"Нет налога на активы банков, похоже придется учесть выводы Департамента права о его антиконституционности, с этим шутить нельзя, никто рисковать не будет. Под вопросом налог на ТЦ, поскольку международная практика показала, что его признают незаконным", – продолжил он.

Ранее сообщалось, что парламент не одобрил предложенный Минфином налог на недвижимость и отправил его на доработку.

Предлагалось снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог должны были платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планировалось, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.

Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами не облагалось бы. 0,5% платили бы за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% - за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% - за часть стоимости превышающую 500 000 евро.