"Мы считаем, что правительство может внести поправки в предложение, которое сейчас по сути ничего не меняет и оставляет прежние недостатки и лазейки, при которых богатые люди не платят налог, переписывая имущество на близких и родственников, детей, таким образом снижая общую стоимость. То же самое с налогом на загрязняющие окружающую среду автомобили, когда выяснилось, что он с загрязнением никак не связан, это налог на регистрацию. Его надо менять", – сказал в передаче на Žinių radijas Палуцкас.
"Налог на недвижимость массово не платят, поскольку этого можно избежать, значит его надо сделать всеобщим. Небольшой, но для всех. Пусть и 11 евро в год, но будешь платить. Это неизбежный, нормальный налог", – сказал Палуцкас, заметив, что парламент не утвердил многие предложенные налоги.
"Нет налога на активы банков, похоже придется учесть выводы Департамента права о его антиконституционности, с этим шутить нельзя, никто рисковать не будет. Под вопросом налог на ТЦ, поскольку международная практика показала, что его признают незаконным", – продолжил он.
Ранее сообщалось, что парламент не одобрил предложенный Минфином налог на недвижимость и отправил его на доработку.
Предлагалось снизить планку необлагаемой налогами недвижимости с 220 000 евро до 100 000 евро. Налог должны были платить 37 000 человек, из них около 26 000 в Вильнюсе. Планировалось, что этот налог пополнит бюджет на 8 млн. евро в год.
Имущество стоимостью до 100 000 евро налогами не облагалось бы. 0,5% платили бы за часть стоимости превышающую 100 000 евро (до 300 000 евро), 1% - за часть стоимости превышающую 300 000 евро (до 500 000 евро), 2% - за часть стоимости превышающую 500 000 евро.
Прибыль НК Orlen Lietuva в этом году снизилась на 11% до 63,8 млн евро
За девять месяцев этого года контролируемая крупнейшим...
Глава соцдемов Литвы: налог на недвижимость должен быть всеобщим (14)
Председатель социал-демократов Литвы Гинтаутас...
Жилье в этом районе Вильнюса можно купить за 15 000 евро: считается одним из лучших спальных районов (61)
Жирмунай – микрорайона, находящийся рядом с центром...
Литовские перевозчики начали действовать: просят банки обеспечить перевод имущества за границу (31)
Правительство Литвы намерено увеличить коэффициент...
Рекорд: Литва подняласть в рейтинге Doing Business на 11-е место (51)
В рейтинге Всемирного банка об условиях ведения...
TOP новостей
Жилье в этом районе Вильнюса можно купить за 15 000 евро: считается одним из лучших спальных районов (61)
Жирмунай – микрорайона, находящийся рядом с центром...
Летавший над южной частью страны пилот удивлен: это несчастье не только для Алитуса, но и для всей Литвы (5)
22 октября после обеда молодой пилот летал над южной...
Департамент культурного наследия выступил в защиту Цвирки: памятник нельзя убирать (13)
Памятник писателю и советскому деятелю Пятрасу Цвирке...
Глава соцдемов Литвы: налог на недвижимость должен быть всеобщим (14)
Председатель социал-демократов Литвы Гинтаутас...
Мэр Алитуса о расследовании пожара: я боюсь, что обвинят специалиста самого низшего звена (4)
В Алитусе продолжается ликвидация последствий...