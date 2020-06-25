"Это не военный, а гражданский проект, однако он полезен в обеих целях. В этой ситуации выигрывают обе стороны – это хорошо и для экономики, и для вооруженных сил", – заявил в четверг высокопоставленный офицер НАТО, находящийся с визитом в Литве.

Й. Фолльмер также выделил проект Rail Baltica как основополагающий в Балтийских странах с точки зрения повышения военной мобильности в регионе.

Командующий штабом НАТО, кроме прочего, сказал, что страны должны делать больше для адаптации инфраструктуры к военным передвижениям.

"Мы немало сделали в инфраструктурной сфере стран, однако все вместе, все страны должны сделать еще больше. Это решается не только с Литвой, но и с другими странами в этом регионе", – сказал Й. Фолльмер.

Он подчеркнул, что для передвижения военных должны быть адаптированы и железные дороги, а автомагистрали, а также воздушные и морские порты, однако вопрос реализации конкретных проектов - это "национальное решение".

О важности Rail Baltica в передвижении военных упоминал и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, акцентировавший в конце мая, что железная дорога должна отвечать требованиям, выдвигаемым к передвижению военной техники.