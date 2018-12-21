Глава сети Maxima оценила возможное влияние ваучеров

Генеральный директор Maxima Кристина Мейде не считает, что из-за ограничений, предусмотренных правительством в деле снижения цен и конкуренции, увеличатся расходы компании, пишет Verslo žinios.
Kristina Meidė
© DELFI / Andrius Ufartas

"Не заметно, чтобы какие-то из мер могли бы сильно увеличить наши затраты", – сказала Мейде в интервью изданию.

По ее словам, влияние введения ваучеров Maxima могла бы ощутить только на тех территориях, где находится далеко от своих клиентов, а также в сегменте определенных товаров. "Труднее комментировать стоимость этого влияния, поскольку система администрирования не совсем понятна, возникают некоторые вопросы, точно ли это будет направлено на тех, кто больше всего в этом нуждается, но, конечно, для малого бизнеса это будет подспорьем", – заметила она.

На вопрос, есть ли в планах открытие новых магазинов в 2019 году, Мейде ответила, что планов нет, но есть некоторые размышления, поскольку истекают сроки некоторых соглашений об аренде помещений.

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