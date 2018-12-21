"Не заметно, чтобы какие-то из мер могли бы сильно увеличить наши затраты", – сказала Мейде в интервью изданию.
По ее словам, влияние введения ваучеров Maxima могла бы ощутить только на тех территориях, где находится далеко от своих клиентов, а также в сегменте определенных товаров. "Труднее комментировать стоимость этого влияния, поскольку система администрирования не совсем понятна, возникают некоторые вопросы, точно ли это будет направлено на тех, кто больше всего в этом нуждается, но, конечно, для малого бизнеса это будет подспорьем", – заметила она.
На вопрос, есть ли в планах открытие новых магазинов в 2019 году, Мейде ответила, что планов нет, но есть некоторые размышления, поскольку истекают сроки некоторых соглашений об аренде помещений.
Facebook откроет в Риге центр модерации и примет на работу 150 человек
Социальная сеть Facebook откроет в Риге отделение, которое...
Глава сети Maxima оценила возможное влияние ваучеров
Генеральный директор Maxima Кристина Мейде не считает,...
Как менялись цены на селедку и мандарины в Литве (2)
Селедка и мандарины - традиционные рождественские...
Компания Google в Литве увеличила капитал почти на 2,4 млн евро
Учрежденная в октябре этого года американским...
Исследование цен: за многие продукты в Литве платят почти как в Западной Европе (10)
Минюст Литвы и Государственная служба по защите прав...
TOP новостей
Двухдневный отдых в Литве дороже недельной поездки в Турцию (33)
Приближается Новый год, появляются предложения, где...
Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ (49)
С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на...
Исследование цен: за многие продукты в Литве платят почти как в Западной Европе (10)
Минюст Литвы и Государственная служба по защите прав...
Как менялись цены на селедку и мандарины в Литве (2)
Селедка и мандарины - традиционные рождественские...
Глава сети Maxima оценила возможное влияние ваучеров
Генеральный директор Maxima Кристина Мейде не считает,...