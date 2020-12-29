Илья Епифанов сказал BNS, что обратился к властям Литвы сразу после решения банка о блокировке счетов этого госпредприятия.

"С литовской стороны мы ничего не получили, никаких писем, ни помощи, ничего. Мы обращались в начале прошлой недели. Мы сейчас просим, чтобы нам разрешили самое основное - выплатить людям заработную плату. Просим, чтобы нам это разрешили, деньги на счету у нас есть. Мы обращались лично на имя министра иностранных дел господина Ландсбергисa, мы обращались в Сейм, к председателю парламентского комитета по иностранным делам господину Повилёнису, в министерство внутренних дел, в центральный банк", - сообщил во вторник BNS директор санатория.

Он также отметил, что обычно зарплаты работникам выплачиваются до 4 числа каждого месяца, а за декабрь - еще до Нового года. Он надеется, что на этот раз за работу в декабре удастся заплатить в начале января. По утверждению И. Епифанова, у санатория три счета, все они - в банке Swedbank.

Этот банк заморозил счета санатория, объясняя свои действия введенными Евросоюзом санкциями. И. Епифанов отметил, что в настоящее время санаторий не может проводить никаких операций, включая и переводы за простои работников.

Министерство социальной защиты и труда (МСЗТ) указало, что санаторий до блокировки счетов активно пользовался возможностью объявлять простои. По утверждению И. Епифанова, из 392 работников в декабре в простое было 350. По данным Службы занятости, санаторий пользовался данным механизмом до марта, по последним данным, полученным в октябре, в простое было 266 человек, тогда санаторию было выплачено субсидий на сумму 123 тыс. евро.

И. Епифанов также заверил, что санаторий не получает помощи из Беларуси.

"С белорусской стороны – какую она может оказать помощь? Мы вполне финансово самостоятельное предприятие, у нас хватает денег на свою работу, мы платим все налоги. Зачем нам из Беларуси деньги?" - отметил он.

Глава санатория утверждает, что пока не думает о возможных увольнениях и добавил, что хочет сохранить персонал.

Банк Swedbank заморозил счета санатория в текущем месяце из-за введенных ЕС санкций в отношении Главного хозяйственного управления президентской администрации Беларуси. Санаторий является госпредприятием, а Главное хозяйственное управление - его совладельцем.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил BNS, что в настоящий момент госучреждения выясняют, какая помощь может быть оказана работающим в санатории друскининкайцам, чтобы деньги не были выделены напрямую предприятию.