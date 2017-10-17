Глава Rokiškio sūris: спасибо, что переплачиваете за литовскую продукцию

DELFI он пояснил, что на самом деле хотел поблагодарить литовских потребителей.
"Есть продукты, которые производят в большом количестве, но расходы на них небольшие, поэтому тут мы проигрываем зарубежным производителям. Поэтому я поблагодарил литовских потребителей за то, что они выбирают литовские товары, несмотря на то, что платят за них больше", – сказал он.
Трумпа пояснил, что в группе некоторых товаров литовски производителям сложно конкурировать с зарубежными производителями.
"Правда в том, что крупные производители в Польше, северной Германии или южной Швеции такие продукты, как йогурт, сливочное масло могут произвести по более низкой цене, чем мы, поскольку если мы производим две тонны йогурта в день и радуемся, что это много, они производят минимум 20 или даже 200 т", – сказал он.
Трумпа отметил, что по этой причине цены на некоторые импортные товары ниже: "Это совсем другая нагрузка на оборудование, списывание материалов для упаковок, себестоимость ниже. Поэтому и сама продукция таких производителей дешевле".
Но он подчеркнул, что это актуально, по крайней мере в случае с их компанией, для таких продуктов как йогурт, намазки, сливочное масло или джем.
"К примеру, сыры мы эффективно производим в большом количестве, поэтому их себестоимость не такая высокая, и тут мы можем конкурировать с зарубежным производителем, поскольку изготавливаем их в большом количестве для большого рынка, тут минуса у нас нет", – сказал Трумпа.
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