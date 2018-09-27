Глава RB Rail уходит c критикой, ее временно заменит Дегутис

Это подтвердил BNS зампредседателя наблюдательного совета RB Rail Каролис Санковскис. Он сказал, что отставка Б. Рубеса примерно за месяц до истечения срока ее полномочий была неожиданной, но риска для преемственности деятельности компании нет.

"Эта отставка состоялась до срока, никто о ней не знал, для нас это тоже своего рода сюрприз. Но в любом случае в плане преемственности предприятия никакого влияния нет, временно исполнять обязанности назначен И. Дегутис - финансовый директор и член правления предприятия (...) Он назначен решением наблюдательного совета", - сказал BNS К. Санковскис.

Директор литовского акционера в совместном предприятии RB Rail – компании Rail Baltica statyba К. Сановскис напомнил, что наблюдательный совет RB Rail уже начал процесс отбора кандидатов на пост руководителя.

"Наша цель - чтобы в ноябре был кандидат для окончательной оценки (...) Отбор кандидатов на пост руководителя идет слаженно, большой интерес со стороны опытных руководителей", - сказал он.

Руководившая RB Rail Б. Рубеса в четверг на пресс-конференции заявила, что верит в успех проекта Rail Baltica, однако видит риски его успешной реализации.

"Я решила уйти в отставку сейчас, чтобы поделиться с гражданами Эстонии, Латвии и Литвы своей озабоченностью тем, что перед проектом Rail Baltica встает большой риск по причине решений наблюдательного совета и поведения и решений получателя выгоды от проекта", - сказала Б. Рубеса.

По ее словам, структуре RB Rail требуются изменения, иначе всегда будет возникать риск конфликтов. По ее словам, нынешняя структура вызывает беспокойство, поскольку как RB Rail, так и Rail Baltica "становятся конкретно частью бизнеса компании "Литовские железные дороги".

К. Санковскис отмел критику Б. Рубесы.

"У нас есть много замечаний и к самому руководителю, не хочется повторяться. Я лишь подчеркну, что как ЛЖД (Lietuvos gelezinkeliai), так и министерство (коммуникаций и транспорта Литвы – BNS) и Rail Baltica statyba – все партнеры литовской стороны участвуют в проекте интенсивно (...), внося свой вклад в прогресс (...) Брошенные обвинения, по нашему пониманию, являются лишь интерпретациями", - сказал BNS К. Санковскис.

В феврале этого года акционеры RB Rail из Эстонии и Литвы выразили недовольство Б. Рубесой - они были недовольны ее работой и считают, что нужны изменения. Латвийские акционеры тогда воздержались. И все же вопрос об отзыве ее с должности наблюдательным советом не рассматривался. Тогда Еврокомиссия призывала Балтийские страны разрешить проблемы недоверия.

В марте литовский министр транспорта Рокас Масюлис сказал BNS, что поскольку большинство акционеров не доверяют, руководитель компании должна уйти.

Ранее председатель наблюдательного совета RB Rail и гендиректор Rail Baltic Estonia Рийа Силлаве сообщала BNS, что для поиска руководителя нанята компания по поиску персонала Amrop, кроме того, планируется объявить открытый конкурс. По данным источников BNS, сейчас планируется, что новый руководитель будет не из Балтийских стран, а из Польши или Финляндии.