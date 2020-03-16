aA
Поскольку все чаще авиакомпании в мире отзывают рейсы, глава Литовской государственной авиадиспетчерской компании Oro navigacija признает, что объем работы сократился, однако транзитные рейсы осуществляются.
Глава Oro navigacija: количество рейсов над Литвой сократилась на одну пятую
© DELFI / Karolina Pansevič

Миндаугас Густис утверждает, что в воскресенье, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем работы сократился на 18%, а на этой неделе сокращение будет еще более значительным.

"На этой неделе будут самые значительные изменения, поскольку Air Baltic, LOT, SAS, Wizz Air продолжают отзывать рейсы, очевидно, падение будет более значительным", – сказал BNS М. Густис.

"Рабочее время сохраняется, поскольку транзитные будут, если можно будет летать в другие страны, мы не закрывали воздушное пространство. Вопрос в том, сколько будет полетов в Литву и из нее. Но если хотя бы один будет, то все равно мы обязательно должны работать", – добавил он.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литва принимает особенно строгие меры: временно восстанавливает пограничный контроль на внутренних границах ЕС людей призывают вернуться в Литву как можно скорее (128)

Литва возобновляет проверки на внутренних границах...

Wizz Air временно останавливает рейсы в Норвегию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air с...

TOP новостей

Зафиксированы еще 3 новых случая заражения коронавирусом

В понедельник установлены еще три новых случая...

В Литве действует карантин: 22 важных указания и рекомендации (101)

С 16 марта из-за угрозы коронавируса в Литве на две...

Студент о коронавирусе: не было ни кашля, ни температуры (4)

Студент, приехавший в Литву из Дании, поделился своей...

Из Сантаришкской клиники сбежала женщина с малолетним ребенком  у женщины подозревают коронавирус (23)

Полиция сообщила, что 14 марта, в 23.14 ч., было получено...

Как в Литве изменится порядок проезда в общественном транспорте (новые правила) (41)

С 16 марта во всей Литве вводят карантин, поэтому в...

|Maža didelių žinių kaina