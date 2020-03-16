Глава Oro navigacija: количество рейсов над Литвой сократилась на одну пятую

Миндаугас Густис утверждает, что в воскресенье, по сравнению с тем же периодом прошлого года, объем работы сократился на 18%, а на этой неделе сокращение будет еще более значительным.
"На этой неделе будут самые значительные изменения, поскольку Air Baltic, LOT, SAS, Wizz Air продолжают отзывать рейсы, очевидно, падение будет более значительным", – сказал BNS М. Густис.
"Рабочее время сохраняется, поскольку транзитные будут, если можно будет летать в другие страны, мы не закрывали воздушное пространство. Вопрос в том, сколько будет полетов в Литву и из нее. Но если хотя бы один будет, то все равно мы обязательно должны работать", – добавил он.
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