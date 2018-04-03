"Мне смешно, когда говорят, что в Норвегии цены на еду, как в Литве. Почему же они тогда везут туда полные микроавтобусы еды? Я вижу только, что люди возмущены ростом цен здесь. Им было бы хорошо, если бы там все было дорого, за здесь - дешево. Но если мы хотим, чтобы Литва процветала, цены должны увеличится", – сказал Дундулис.

Предприниматель сказал, что примером может быть та же Норвегия. Там цены высокие, но там высокие и зарплаты. Нет страны с низкими ценами и высокими зарплатами. Так не бывает. К примеру, Нью-Йорк в США. Овощи и фрукты там дороже, чем у нас.

"В Литве цены после кризиса увеличились сравнительно немного. Есть даже то, что подешевело. Подорожало сливочное масло, сейчас оно дешевеет, подорожали молочные продукты, алкоголь, он не дешевеет. Пекари хотели бы поднять цены на хлеб, но торговцы не дают это сделать. Подорожала рыба. Цены на кофе и чай колеблются, Но это ничем не отличающийся проект", – сказал Дундулис.

Он заметил, что есть логическое объяснение подорожания или рост закупочных цен на сырье. Сахарный песок дешевеет, поскольку завершился период регулирования. Сильно выросли цены в кафе и ресторанах.

"Несмотря на то, что большая часть практически не изменилась, люди покупают более дорогие продукты. Однако с 2007 г. наблюдалась дефляция. Цены снижались и сейчас они достигли уровня того периода. Однако зарплаты, если не считать бюджетников, увеличились где-то на 30%", – сказал Дундулис, заметив, что ситуация улучшается но недостаточно быстро.

Он сказал, что если будут расти цены и зарплаты, это расшевелит экономику. Нельзя просто так повышать торговую маржу. Для сравнения, в Швейцарии мясо в 4 раза дороже, чем в Литве, поскольку зарплата мясника там в 4 раза выше. Такой разницы нет, если продают расфасованное в Польше мясо. Чтобы у нас покупали более дорогие товары, все сети должны действовать заодно.

По словам Дундулиса, рост цен неизбежен. Хотя экономисты пытаются говорить, что в этом году подорожание остановится, предприниматель с этим не согласен.

"Молочное сырье подешевело с 35 до 25 евроцентов, но я против снижения цен на сырье. Если такое случится, в Литве не останется коров", – сказал Дундулис, заметив, что в Литве молока стало меньше, поскольку с рынка уходят люди, которые держали 1 или 2 коров.

С другой стороны, некоторые наши переработчики работают в убыток или с небольшой прибылью. Это также не обеспечивает долгосрочную перспективу.

"Что касается сетей, эта зима была особенно стабильной. Не было агрессивной войны среди розничных торговцев, как прежде. Скорее всего, нет средств для войн. Мы видим, что раньше, если снижали цены, их снижали конкуренты. В этом году этого нет", – сказал Дундулис.

Он назвал одну причину – все повышают зарплаты, а это болезненно для всех, когда зарплаты тысяч работников "съедают" большую часть прибыли.