В связи с тем, что некоторые аналитики предупреждают о том, что перегревающийся рынок недвижимости Скандинавских стран может повлиять и на литовский банковский сектор, где доминируют банки этого региона, литовский министр финансов Вилюс Шапока отмечает, что за ситуацией наблюдают.
Vilius Šapoka
© DELFI / Karolina Pansevič

Он убежден, что Центробанк Литвы обеспечит должный надзор за рынком.

"Насколько мне известно, это сотрудничество со Скандинавскими странами проводится в режиме он-лайн, и за всей ситуацией следят", - сказал министр в четверг в сейме, выступая во время "правительственного часа" перед депутатами.

"Я считаю, что Центробанк действительно обеспечит должный надзор, чтобы не нужно было прибегать ни к страховым средствам, ни к схеме гарантий инвестиций", - добавил В. Шапока.

По его словам, надзор за рынком, осуществляемый БЛ, хороший и отвечает высшим стандартам.

"Надзор у нас много раз оценивался независимыми экспертами, и соответствует самым высшим стандартам. В данном случае сейчас оснований для беспокойства нет", - заверил В. Шапока, который до лета 2016 года возглавлял департамент надзора за рынками и финансовых услуг БЛ.

Некоторые аналитики в связи с возможным перегревом экономики предлагают властям копить резерв.

Глава БЛ Витас Василяускас в сентябре отметил, что признаки перегрева экономики в Литве есть, однако они еще не достигли предкризисного уровня.

BNS
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