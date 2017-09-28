Он убежден, что Центробанк Литвы обеспечит должный надзор за рынком.

"Насколько мне известно, это сотрудничество со Скандинавскими странами проводится в режиме он-лайн, и за всей ситуацией следят", - сказал министр в четверг в сейме, выступая во время "правительственного часа" перед депутатами.

"Я считаю, что Центробанк действительно обеспечит должный надзор, чтобы не нужно было прибегать ни к страховым средствам, ни к схеме гарантий инвестиций", - добавил В. Шапока.

По его словам, надзор за рынком, осуществляемый БЛ, хороший и отвечает высшим стандартам.

"Надзор у нас много раз оценивался независимыми экспертами, и соответствует самым высшим стандартам. В данном случае сейчас оснований для беспокойства нет", - заверил В. Шапока, который до лета 2016 года возглавлял департамент надзора за рынками и финансовых услуг БЛ.

Некоторые аналитики в связи с возможным перегревом экономики предлагают властям копить резерв.

Глава БЛ Витас Василяускас в сентябре отметил, что признаки перегрева экономики в Литве есть, однако они еще не достигли предкризисного уровня.