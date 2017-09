Он убежден, что Центробанк Литвы обеспечит должный надзор за рынком. "Насколько мне известно, это сотрудничество со Скандинавскими странами проводится в режиме он-лайн, и за всей ситуацией следят", - сказал министр в четверг в сейме, выступая во время "правительственного часа" перед депутатами. "Я считаю, что Центробанк действительно обеспечит должный надзор, чтобы не нужно было прибегать ни к страховым средствам, ни к схеме гарантий инвестиций", - добавил В. Шапока. По его словам, надзор за рынком, осуществляемый БЛ, хороший и отвечает высшим стандартам. "Надзор у нас много раз оценивался независимыми экспертами, и соответствует самым высшим стандартам. В данном случае сейчас оснований для беспокойства нет", - заверил В. Шапока, который до лета 2016 года возглавлял департамент надзора за рынками и финансовых услуг БЛ. Некоторые аналитики в связи с возможным перегревом экономики предлагают властям копить резерв. Глава БЛ Витас Василяускас в сентябре отметил, что признаки перегрева экономики в Литве есть, однако они еще не достигли предкризисного уровня.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.