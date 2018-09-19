Глава Maxima LT Кристина Мейде сказала журналистам, что поддерживает идею увеличения конкуренции, поскольку в таком случае всегда выигрывает клиент, конкуренция заставляет торговцев подтянуться. Но она сомневается в том, что премьеру удастся привлечь в Литву 12 торговых сетей. По ее словам, сейчас для них нет места на рынке.

Мейде также заверила, что если магазины не смогут работать в воскресные дни, то пострадают сами люди: потребуется меньше работников, не будут работать компании, расположенные рядом с ТЦ. По ее словам, это скажется и на бюджете страны.

"По-человечески я понимаю, что воскресенье хочется провести с семьей. Мы обсуждали разные варианты, учитывали мнение клиентов. Клиенты ходят в магазины в выходные и в воскресные дни – это нормальный день для покупок. Я понимаю, что при таком темпе жизни, когда многое нельзя сделать в течение недели, воскресенье - тот день, когда ты можешь не только все купить, но и доделать другие дела. Сейчас ТЦ - это не только место, где можно купить продукты, это и зоны развлечений, другие услуги. Если будет такое решение распространяться на весь рынок, то клиенты привыкнут, приспособятся, поймут, что тогда для всех участников рынка условия одинаковые. Тогда мы говорим - не работаем в воскресенье.

Но надо оценить экономическое влияние всего этого. Мы подсчитали на уровне нашей сети, если не работать один день в неделю, мы говорим о воскресных днях, то нам нужно меньше работников. Кроме Maximа есть и другие торговцы, которые продают товары или услуги, только в наших магазинах таких 940. Одних аптек 147.

Это значит, что если не работает основной игрок, другие тоже не будут работать. Это значит, что в воскресенье закроются не только магазины сети Maxima, как продовольственные, но и другие точки предоставления услуг и продажи товаров. Так мы создадим немало неудобств клиентам, кроме того, это скажется на бюджете", – заверила Мейде.

Глава Maximа сказала, что именно крупные ТЦ и могут предложить более низкие цены для потребителей, чем представители малого бизнеса – jiони закупают много товаров по более низким ценам, поэтому могут предложить более низкие цены и покупателям.

Мейде обещала, что из-за необъективных действий цены не будут сильно расти.

"Мы будем делать все, чтобы сохранить максимально неизменившиеся цены. Мы уже предпринимали для этого особые меры в последнее время и будет делать еще больше. Мы пересматриваем наши процессы, делаем все, чтобы сохранить каждый евро расходов. Но мы также хотим и повысить зарплаты работникам. В этом самый большой вызов - у нас есть определенный стандарт - чистые и красивые магазины, по сравнению с Европой, высокий уровень обслуживания, качественные продукты и хорошие цены, это большой вызов для всех торговцев", – сказала она.

Мейде не сказала, заставят ли действия правительства закрывать какие-то магазины. Она сказала, что ждет представления плана действий правительства, Сквернялис обещал представить его на будущей недели.