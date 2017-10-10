После слов еврокомиссара Маргрет Вестагер о том, что Литва до последней минуты могла избежать штрафа на сумму 28 млн. евро в отношении компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги), глава компании Мантас Бартушка говорит, что последнее предложение по решению проблемы ж/д ветки Реньге Литва представила в марте.
Mantas Bartuška
© DELFI / Kiril Čachovskij

По его словам, предложение включало в себя восстановление разобранного участка путей и "определенные структурные" изменения.

"У нас была возможность один раз представить предложение, мы представили его и предложили, как исправить эту ситуацию, что мы можем взять обязательства по восстановлению участка Реньге и провести в жизнь определенные структурные изменения. Но, видимо, эти предложения были неприемлемы и Еврокомиссия (ЕК) приняла такое решение, какое приняла", - сказал BNS М. Бартушка.

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По его словам, эти предложения были представлены ЕК в конце марта.

"Впоследствии довелось всего раз встретиться и пообщаться устно, но это произошло уже в сентябре и на основании беседы можно было подозревать, что, по всей видимости, решение у них уже есть, потому что серьезной дискуссии об опциях больше уже не было", - сказал глава LG.

На вопрос, чем представленные в марте предложения отличались от прежних предложений Литвы, М.Бартушка ответил, что в них было четко указано, что Литовские железные дороги могут взять на себя обязательства по восстановлению участка путей Реньге и говорить о структурных изменениях на предприятии.

"Штраф сопровождается требованием восстановить ситуацию до прежней, а один из вариантов - восстановить участок путей или же другие средства. Оставили немного свободы для разговора, но есть четкое понимание того, что восстановление участка будет означать восстановление ситуации", - сказал М. Бартушка.

Находящаяся в Литве М. Вестагер во вторник заявила, что у Литвы до последней минуты была возможность найти решение и избежать штрафа на сумму 28 млн. евро для Lietuvos gelezinkeliai.

Министр транспорта Рокас Масюлис на прошлой неделе сказал, что у приступившего к работе в конце 2016 года правительства не было времени и возможностей избежать штрафа для LG.

ЕК на прошлой неделе объявила, что компания LG незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литва также обязана исправить нарушение - восстановить разобранные пути или принять другие меры для восстановления конкуренции.

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