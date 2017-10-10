По его словам, предложение включало в себя восстановление разобранного участка путей и "определенные структурные" изменения.
"У нас была возможность один раз представить предложение, мы представили его и предложили, как исправить эту ситуацию, что мы можем взять обязательства по восстановлению участка Реньге и провести в жизнь определенные структурные изменения. Но, видимо, эти предложения были неприемлемы и Еврокомиссия (ЕК) приняла такое решение, какое приняла", - сказал BNS М. Бартушка.
По его словам, эти предложения были представлены ЕК в конце марта.
"Впоследствии довелось всего раз встретиться и пообщаться устно, но это произошло уже в сентябре и на основании беседы можно было подозревать, что, по всей видимости, решение у них уже есть, потому что серьезной дискуссии об опциях больше уже не было", - сказал глава LG.
На вопрос, чем представленные в марте предложения отличались от прежних предложений Литвы, М.Бартушка ответил, что в них было четко указано, что Литовские железные дороги могут взять на себя обязательства по восстановлению участка путей Реньге и говорить о структурных изменениях на предприятии.
"Штраф сопровождается требованием восстановить ситуацию до прежней, а один из вариантов - восстановить участок путей или же другие средства. Оставили немного свободы для разговора, но есть четкое понимание того, что восстановление участка будет означать восстановление ситуации", - сказал М. Бартушка.
Находящаяся в Литве М. Вестагер во вторник заявила, что у Литвы до последней минуты была возможность найти решение и избежать штрафа на сумму 28 млн. евро для Lietuvos gelezinkeliai.
Министр транспорта Рокас Масюлис на прошлой неделе сказал, что у приступившего к работе в конце 2016 года правительства не было времени и возможностей избежать штрафа для LG.
ЕК на прошлой неделе объявила, что компания LG незаконно ограничила конкуренцию, когда в 2008 году разобрала железнодорожное полотно, которое вело из Мажейкяй до латвийской станции Реньге. Литва также обязана исправить нарушение - восстановить разобранные пути или принять другие меры для восстановления конкуренции.
Глава ЛЖД после заявлений еврокомиссара: последнее предложение Брюсселю представили в марте (2)
После слов еврокомиссара Маргрет Вестагер о том, что...
Вместо развалин - одни из самых дорогих квартир в Вильнюсе (6)
В литовской столице представлен новый проект...
Налог на сахар в Литве: этим все не закончится (35)
Налог на сахар, или желание политиков обложить налогам...
Очереди грузовиков на границе Литвы и Беларуси сократились до 750 фур (1)
Образовавшиеся на белорусской стороне очереди...
Аналитик Luminor: рост цен в Литве стимулирует ускорение (8)
Поощряемая ростом и зарплат инфляция в Литве...
TOP новостей
Треть учителей Литвы получают зарплату менее 500 евро (14)
Министр науки и просвещения Юргита Петраускене...
Налог на сахар в Литве: этим все не закончится (35)
Налог на сахар, или желание политиков обложить налогам...
Зингерису не удалось получить большинство голосов на выборах главы ПАСЕ (186)
Литовский парламентарий, консерватор Эмануэлис...
Департамент миграции Литвы пересмотрит решение об убежище журналисту из России (8)
Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) во вторник...
Президент Литвы: "Газпром" должен компенсировать завышенную цену на газ (156)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что...