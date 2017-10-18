За этот разобранный участок путей Еврокомиссия (ЕК) недавно назначила компании штраф в размере почти 28 млн. евро.

"Вполне вероятно, что в ближайшее время мы начнем восстановление участка (путей) в Реньге, чтобы разрешить этот вопрос", - сказал на пресс-конференции в среду гендиректор компании Мантас Бартушка.

Он не мог сказать, во сколько обойдутся эти работы - по более ранним подсчетам, инвестиции должны составить около 20 млн. евро.

Раньше М. Бартушка говорил BNS, что в Латвию есть еще две ж/д ветки, которые используются всего на 20%.

Посетившая на прошлой неделе Литву ответственная за конкуренцию еврокомиссар Маргрет Вестагер сказала, что проблему разобранной ветки в Реньге решило бы ее восстановление.

После того, как Еврокомиссия назначила ЛЖД штраф в размере почти 28 млн. евро за ограничения конкуренции, глава компании не исключает, что могут поступить иски от Латвийских железных дорог, однако из-за отсутствия серьезного основания, по словам Мантаса Бартушки, они могут не иметь никакого смысла.

"Стоит понять, что латыши - и братья, и конкуренты. Они могут назвать разные суммы, мы слышали гипотетически большие (суммы), но если нет оснований, то цена их искам - ноль. Говорить с латышами мы планируем в ближайшее время. Помогут ли эти встречи, будет видно, но для нас важно иметь партнерские, хорошие отношения не только с Orlen, но и с коллегами-латышами", - сказал М. Бартушка на пресс-конференции в среду.

ЕК в начале октября оштрафовала ЛЖД почти на 28 млн. евро за разобранный в 2008 году участок путей из Мажейкяй в латвийскую Реньге. Брюссель констатировал, что так Литва осложнила для компании Orlen Lietuva перевозки грузов по латвийским железным дорогам.

После этого решения Orlen Lietuva, Латвийскик железные дороги или другие пострадавшие страны могут предъявить иски о возмещении ущерба.

М. Бартушка отметил, что предприятие сейчас ведет переговоры с Orlen, поэтому ожидается, что тяжбы с этой компанией удастся избежать.

Предъявить ли иски ЛЖД, еще думают Латвийские железные дороги и Рижский порт.

Литовские должностные лица публично уверяют, что важный для компании Orlen Lietuva участок ж/д путей в Реньге был разобран в 2008 году из соображений безопасности.