"Нет, не намечаем. Мы надеемся завершить план оптимизации в первом -втором квартале 2020 года, и потом уже будем думать о третьем этапе - роста, когда мы будем конкурировать и захотим расти, сможем предложить рынку новые решения и инструменты", - сказал BNS в понедельник Андрюс Начаюс.

В понедельник банк объявил, что в странах Балтии в этом году уволит сотни работников, только в в Литве - 420 из 1300. Глава литовского отделения Luminor подтвердил, что часть отделов банка будет закрыта, однако не стал комментировать, о каких именно идет речь.

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"Мы постоянно пересматриваем эффективность своей розничной сети. Мы делали это в прошлом году, продолжим и в этом. Ответить конкретно, какие отделы мы планируем закрыть в этом году, я не могу, потому что как раз сейчас мы согласовываем этот план и с Советом по труду, и с надзорными органами", - сказал А. Начаюс.

По его словам, увольнения касаются самых разных работников во всех звеньях банка.

"Может быть, такой исключительный момент, что в профессиональном отношении это больше затронет менеджеров, и одно из этих изменений, какие мы предпринимаем - мы увеличиваем так называемую сферу влияния менеджмента и увеличиваем команды, мы также сократим менеджеров пропорционально больше, чем специалистов", - прокомментировал А. Начаюс.

В связи с намерениями компании по управлению фондами частного капитала Blackstone Group купить Luminor А. Начаюс говорит, что решение уволить часть сотрудников в странах Балтии не было обусловлено будущим акционером, однако он согласился с такими решениями.

"Эти изменения не были обусловлены Blackstone, они были запланированы уже во время объединения: первый, второй и третий этапы уже планировались во время самого объединения, наш будущий акционер ознакомился с этими планирующимися изменениями и одобрил их", - сказал BNS А. Начаюс.

Завершивший в начале года объединение в странах Балтии и меняющий модель деятельности Luminor в понедельник сообщил, что в Эстонии и Латвии количество работников сократится соответственно на 130 и на 250. Сейчас у Luminor в Литве 1300 сотрудников, а в целом в Балтийских странах – около 3 тыс. человек.

Банк Luminor был создан в 2017 году путем объединения деятельности банков Nordea DNB bank в Балтийских странах. Основанная в Эстонии штаб-квартира управляет отделениями банка в Литве и Латвии.