"Моя работа - помочь другим стать богатыми", - сказал профессор Владас-Альгирдас Бумялис гендиректор литовского биотехнологического фармацевтического предприятия Biotechpharma.
Vladas Algirdas Bumelis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Директор вильнюсского предприятия утверждает, что в бизнесе нужно добиваться прибыли, он не сердится на нелояльных работников и смело говорит о деньгах.

Компания создает технологии биологических лекарств, микроорганизмы и другие необходимые для лекарств компоненты. После создания технологии, ее передают заказчикам, которые проводят клинические исследования.

Если лекарство эффективно, клиенты возвращаются и просят создать еще.

Однако Бумялис сказал, что если из 100 испытательных препаратов удается создать два – это очень хороший результат. Профессор заметил, что работает и с крупнейшими компаниями в этой сфере в мире, и с небольшими предприятиями.

Заказ технологии в литовской компании стоит миллионы. Большая часть работников Biotechpharma - молодые специалисты 25-27 лет.

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