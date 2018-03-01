"Прежнее руководство, возможно, больше смотрело в сторону Востока, а мы видим, что и на Западе мы можем достигнуть очень многого", - сказал журналистам в среду в Варшаве гендиректор компании, который присутствовал на открытии представительства.
По словам М. Бартушки, новое представительство компании поможет ускорить переговоры с поляками об открытии смычки между Вильнюсом и Варшавой. По его словам, также проще будет обеспечивать проведение в жизнь проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica.
У ЛЖД также есть представительства в России, Беларуси, Китае и Казахстане.
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