Глава государственной литовской компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги, ЛЖД) Мантас Бартушка говорит, что открытие в среду представительства компании в Польше свидетельствует о развороте предприятия на Запад.
Mantas Bartuška
© DELFI / Domantas Pipas

"Прежнее руководство, возможно, больше смотрело в сторону Востока, а мы видим, что и на Западе мы можем достигнуть очень многого", - сказал журналистам в среду в Варшаве гендиректор компании, который присутствовал на открытии представительства.

По словам М. Бартушки, новое представительство компании поможет ускорить переговоры с поляками об открытии смычки между Вильнюсом и Варшавой. По его словам, также проще будет обеспечивать проведение в жизнь проекта железной дороги европейской колеи Rail Baltica.

У ЛЖД также есть представительства в России, Беларуси, Китае и Казахстане.

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