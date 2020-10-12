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Генеральный директор контролируемой государственной группой Epso-G электропередающей компании Litgrid Дайвис Вирбицкас отозван с должности. Он возглавлял предприятие семь лет.
Daivis Virbickas
Daivis Virbickas
© DELFI / Andrius Ufartas

Д. Вирбицкас покидает предприятие по соглашению сторон. С 16 октября Litgrid временно возглавит директор Департамента передающей сети предприятия Видмантас Грушас, сообщило предприятие.

"Правление ценит вклад Д. Вирбицкиса в общие дела, в реализацию стратегических проектов, в интеграцию электроэнергетической системы Литвы в сети Западной Европы", – сказал BNS глава Epso-G Роландас Зукас.

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"Перед новым руководителем будут поставлены задачи обеспечения скорости, качества синхронизации, своевременной реализации проектов", – отметил в пресс-релизе министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

В ближайшее время правление Litgrid объявит открытый конкурс на пост гендиректора компании.

Д. Вирбицас стал гендиректором и председателем правления Litgrid в 2013 году, уйдя с поста коммерческого директора компании Alpiq Energija Lietuva.

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