"И сейчас никто не мешает России отсоединиться, вопрос лишь в том, стоит ли это делать. Технически она гораздо больше нас. Мы взаимозависимы, такой шаг повлияет на обе стороны: остановится торговля, понизится надежность и эффективность системы, особенно в Калининграде. Но при желании кому-нибудь насолить, Россия смогла бы это сделать, хотя навредила бы и себе", – сказал в интервью литовской газете Lietuvos zinios Д. Вирбицкас.
По его словам, запланированные в Калининградской области испытания работы системы в изолированном режиме повлияют на Литву, но это влияние не будет критическим. Подобные испытания в Калининграде проводились и ранее.
"Временное исключение энергетической системы Российского эксклава повлияет с технологической и рыночной точек зрения. Поскольку будет работа в изолированном режиме, не будет осуществляться никакая торговля. Мы уже информировали об этом рынок. С технической точки зрения это никак не повлияет на кольцо БРЭЛЛ – поставки электроэнергии по нему не прекратятся, просто будет отключен Калининградский эксклав", – пояснил Д. Вирбицкас.
BNS напоминает, что испытания работы системы ЛЭП Балтийских стран в изолированном режиме должно было состояться в июне, оно необходимо для проекта синхронизации с Западной Европой. Но в феврале системные операторы Эстонии и Латвии сообщили, что испытания должны быть перенесены, поскольку аналогичное испытание в Калининградской области состоится в конце мая. Литовская Litgrid сообщила, что будет найдена новая дата испытаний.
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