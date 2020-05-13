По словам Марюса Гельжиниса, заявки с прошлой пятницы подали венгерская авиакомпания Wizzair и белорусская "Белавиа", однако ни МИД, ни правительство пока их не утвердило.
"Не ясна система и не ясны критерии отбора (...) Нет критериев, какая страна безопасна, нет перечня стран и критериев, в каждом случае решение принимается отдельно. У авиакомпаний это вызывает беспокойство, потому что они хотели бы четко знать, стоит ли им еще с нами вести переговоры, или им искать другие страны, чтобы начать полеты", - сказал BNS глава Lietuvos oro uostai.
По его словам, Wizzair хотела бы летать в Лондон, Олесунн и Берген (Норвегия), Белфаст (Северная Ирландия), Биллунн (Дания), Киев, Турку (Финляндия), а "Белавиа" - в Минск.
"Пока еще SAS не приняла решение о полетах в Копенгаген в конце мая, они ждут более четких критериев отбора", - сказал М. Гельжинис.
Подала заявку и латвийская Air Baltic – правительство в среду разрешило ей со следующего понедельника возобновить полеты из Вильнюса в Ригу, а еще через неделю - в Таллин.
В Литве воздушное пространство для пассажирских самолетов и паромов было закрыто 4 апреля.
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