Глава Lietuvos energija покидает свой пост

Более шести лет возглавлявший государственную группу энергетических предприятий Lietuvos energija 38-летний Далюс Мисюнас уходит с поста, сообщает Министерство финансов.
Dr. Dalius Misiūnas
© DELFI / Domantas Pipas

По словам руководителя Минфина Вилюса Шапоки, управление стратегическим предприятием страны должно быть очень прозрачным, а реакция на сомнения должна быть чуткой и скорой.

"В последнее время в публичном пространстве возникало много вопросов. И хотя сегодня мы не можем дать ответы на все, можем сказать, что проводятся различные расследования - тень брошена, поэтому мы должны немедленно начать её развеивать", - утверждает в сообщении для печати Шапока.

"Такое моё решение полностью исключает любые возможные интерпретации, приоритет предоставлен преемственности деятельности группы", - говорит в своём письме к коллегам Д.Мисюнас.

Служба специальных расследований (ССР) проводит расследование относительно возможных злоупотреблений путём раскрытия представленной Минфину засекреченной информации касательно одного из кандидатов в совет наблюдателей Lietuvos energija.

По имеющимся у BNS сведениям, через "фильтр" правоохранительных структур в процессе отбора не прошёл бывший глава совета наблюдателей Lietuvos energija Шарунас Клёкис.

В прошлый четверг в ССР в качестве свидетелей были опрошены Д.Мисюнас, а также другие руководители Lietuvos energija и Минфина.

BNS
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