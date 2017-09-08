Глава Lietuvos energija покидает свой пост

По словам руководителя Минфина Вилюса Шапоки, управление стратегическим предприятием страны должно быть очень прозрачным, а реакция на сомнения должна быть чуткой и скорой.
"В последнее время в публичном пространстве возникало много вопросов. И хотя сегодня мы не можем дать ответы на все, можем сказать, что проводятся различные расследования - тень брошена, поэтому мы должны немедленно начать её развеивать", - утверждает в сообщении для печати Шапока.
"Такое моё решение полностью исключает любые возможные интерпретации, приоритет предоставлен преемственности деятельности группы", - говорит в своём письме к коллегам Д.Мисюнас.
Служба специальных расследований (ССР) проводит расследование относительно возможных злоупотреблений путём раскрытия представленной Минфину засекреченной информации касательно одного из кандидатов в совет наблюдателей Lietuvos energija.
По имеющимся у BNS сведениям, через "фильтр" правоохранительных структур в процессе отбора не прошёл бывший глава совета наблюдателей Lietuvos energija Шарунас Клёкис.
В прошлый четверг в ССР в качестве свидетелей были опрошены Д.Мисюнас, а также другие руководители Lietuvos energija и Минфина.
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