Глава LG Cargo: грузопоток в январе заметно сократился

"Сокращение в январе будет, точно не могу сказать, какое, но я бы сказал, заметное (...) На самом деле, поток из Беларуси уменьшился по сравнению с прошлым годом, который был рекордным", – сказал BNS глава LG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

По его словам, потоки удобрений и нефтепродуктов (основных белорусских грузов LG Cargo) уменьшились по разным причинам. Например, спрос на удобрения упал из-за макроэкономических факторов, между тем экспорт нефтепродуктов сократился из-за конфликта Москвы и Минска, который обусловил заметное уменьшение потоков российской нефти в Беларусь.

"Если смотреть через перспективу удобрений, то больше действуют мировые, макроэкономические факторы. Рынок удобрений составляет около 50 млн тонн, белорусские удобрения занимают около 20% этого рынка. Их главные рынки находятся в Китае, Индии и во всем другом мире, так что на их результаты тоже действуют экономики тех стран", – сказал Э. Лазаускас.

Сколько грузов перевезено в январе, предприятие LG Cargo пока не подсчитало – в январе прошлого года перевезено 4,7 млн тонн, а за 11 месяцев – 50,5 млн тонн или на 2,8% меньше, чем в позапрошлом году.

После того, как Беларусь попросила порты некоторых стран принять предназначенные для нее танкеры с нефтью, в январе в Клайпедском порту был принят первый после перерыва в несколько лет груз норвежской нефти для Беларуси.

Э. Лазаускас говорит, что потоки грузов через порт можно будет сравнить разве что в том случае, если Беларусь диверсифицирует импорт нефти и будет регулярно импортировать ее через порты Балтии.

"Это можно было бы сравнивать, если бы белорусы действительно диверсифицировали свои потоки и, скажем, импортировали 30% (своей потребности в нефти – BNS) через Балтийские государства. Если предположить, что потоки для тех или иных портов будут делиться пополам, это составит примерно 2,7 млн тонн для Клайпеды. Фактически это верх наших возможностей при нынешних мощностях", – сказал он.

LG Cargo сейчас перевозит в течение года примерно 1,5 млн тонн белорусских нефтепродуктов.