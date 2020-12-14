"Это, по всей видимости, ощутимо для нас всех, и не только потому, что это какие-то ограничения для предпринимательства, это ограничения для каждого из нас как гражданина. Однако, очевидно, что это необходимо и неизбежно. Наша единственная надежда, уже как предпринимательского сообщества, что государство в то же время позаботится и об определенной помощи бизнесу", - сказал А. Романовскис в воскресенье вечером BNS.
Президент ЛКБ также отмечает, что долг государства - не только устанавливать правила, но и обеспечивать, чтобы их все одинаково соблюдали. А. Романовскис сказал, что ответственность общества тоже очень важна.
С введением более строгих карантинных мер в Литве со среды будет закрыто большинство магазинов, за исключением тех, что продают продукты питания, запрещено предоставление контактных услуг. Также продолжат работу аптеки, ветеринарные магазины, магазины оптики и ортопедических товаров. В них на одного человека должна обеспечиваться площадь в 10 кв. метров.
Также будут работать места выдачи товаров интернет-торговли.
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