В сообщении сказано, что в компании Amber food, которой принадлежат рестораны Katpėdėlė и Charlie Pizza, работали 1200 человек во всей Литве. После объявленного карантина, компания объявила о простое.
"После того как сообщили, что количество работников Amber food сократилось на 160, хочу подчеркнуть, что наша компания из-за карантина не уволила ни одного работника – они уходят, потому что люди не довольны размером выплат за простой, назначенным правительством. Часть уволившихся – иностранцы, которые уехали на родину, другая часть – работники, которые работали в спортивно-развлекательных комплексах, где этот сезон уже завершился. Но наша ситуация с уходящими из-за карантина работниками показывает, что план правительства в отношении принудительно закрытого бизнеса, не работает", – сказал Балнис.
Он подчеркнул, что ситуация уменьшается с каждым днем.
"Мы будем стараться сохранить каждого работника, поскольку это самое большое наше богатство, без него, после окончания карантина мы не сможем продолжать бизнес. Мы говорим со всеми, но решение правительства компенсировать лишь часть минимальной зарплаты люди считают неприемлемым – это слишком мало, на такие деньги работники прожить не могут.
Кроме того, после закрытия ресторанов мы лишились доходов, у нас нет денег на компенсацию оставшейся части зарплаты 1000 человек, с каждым днем уходит все больше людей. Государство не помогает решению вопроса выживания бизнеса, который был вынужден закрыться. Об этом я говорю с самого начала карантина – правительство обязано пересмотреть план и реалистично оценить ситуацию, она ухудшается с каждым днем", – сказал Балнис.
Delfi напоминает, что правительство Литвы будет выплачивать работодателям субсидию в размере 70-90%, в зависимости от зарплаты работников, чем больше зарплата, тем больше субсидия.
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