Глава Клайпедского порта: быстро перенаправить грузы в другие порты невозможно

"Конечно, политически это может случиться, но в любом случае логике здесь не остается места. С экономической точки зрения и учитывая характер белорусских грузов, в ближайшем будущем это не может произойти, ведь для этого нужны технические параметры, согласованные логистические цепочки, специализированные терминалы, целый комплекс предварительных работ", - сказал BNS А. Латакас.

По его мнению, Латвия, возможно, сможет быстро взять белорусские грузы, и этот путь будет наиболее привлекательным экономически для Минска.

"Когда-то эти грузы ехали через Латвию - те же самые удобрения ехали через Вентспилс и Ригу, и у них есть такие возможности, но им нужно провести подготовку. Сложно прогнозировать, сколько времени это может занять, если у них будет подобный контракт, они бросят на это все силы, ведь это огромные деньги, если учесть железнодорожные перевозки, и другое", - отметил глава морского порта.

Он также заявил, что направить грузы в российский порт Усть-Луга будет сложнее, придется увеличить мощности, кроме того, нужно будет перевозить грузы по железной дороге гораздо дольше. Также он упомянул о теоретической возможности перевозить грузы в Китай через российские порты в Черном море.

"То, что есть у белорусов на сегодняшний день (Клайпедский порт - BNS), - экономически самый лучший и удобный способ для перевозки грузов", - добавил он.

Всё же, если Клайпеда, которую называют неофициальным портом Беларуси, потеряет треть грузов - в год Беларусь через этот порт экспортирует 15 млн тонн - это, по словам А. Латакаса, будет большой потерей для порта.

По словам А. Латакаса, крупнейшие покупатели белорусских грузов из Китая и Бразилии - в эти страны идут крупные суда. Более мелкие идут из Клайпеды в порты Европы.

В прошлом году в Клайпедском порту было перевалено 46,22 млн тонн грузов - на 0,36 млн тонн (0,8%) меньше, чем в 2018 году, когда был достигнут рекорд. По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.