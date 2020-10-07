aA
Глава госэнергохолдинга Ignitis grupe, торги ценными бумагами которого в среду начнутся на Вильнюсской и Лондонской фондовых биржах, подчеркивает, что успешно реализованное первичное предложение акций (IPO) открывает пути на фондовый рынок и другим компаниям госкапитала.
„Ignitis grupė" oficialiai pradėjo pirmąją prekybos sesiją biržoje
„Ignitis grupė" oficialiai pradėjo pirmąją prekybos sesiją biržoje
© Bendrovės nuotr.

"Нашу роль в данном случае - это роль ледокола или первопроходца, который должен проломить лед и показать. Я не могу прогнозировать, когда другие компании будут готовы, но однозначно мы являемся примером и откроем рынок для других. Это подняло компанию на совершенно иной уровень корпоративного управления и прозрачности, и в итоге рынки начинают верить и в компании государственного капитала", – сказал BNS в среду Дарюс Майкштенас.

Статьи по теме:
Ассоциация инвесторов: IPO Ignitis grupe – историческое событие на рынке капитала Литвы  (3)
Ignitis хочет мирно договориться о делистинге дочерних предприятий  (2)

По его словам, полученные от IPO почти 0,5 млрд евро уже поступили на счет компании, и сейчас нужно будет успешно использовать их в качестве инвестиций. По словам главы Ignitis grupe, сейчас у компании достаточно средств, поэтому в ближайшее время не планируется размещать новые эмиссии облигаций.

Холдинг, реализовавший первичное публичное предложение акций (Initial Public Offering, IPO) в объеме 20 млн единиц новых акций, которые составляют 26,9% всего акционерного капитала компании. 15% новых акций приобрел Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который стал самым крупным миноритарным акционером (4%).

Институционные инвесторы приобрели 18,131 млн акций и GDR Ignitis grupe, розничные инвесторы – 1,869 млн. акций.

Цена распространения акций холдинга составила 22,5 евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве зафиксированы рекордные продажи недвижимости (29)

В сентябре рынок недвижимости в Литве показал...

Vygaudas Ušackas Marius Laurinavičius

Предупреждение на фоне усугубления конфликта с Беларусью: Литва может принять зеркальные меры (174)

В минувшую пятницу МИД Беларуси потребовал, чтобы...

Супруга премьера Литвы призывает голосовать за Тамашюнене: благодаря ее усилиям у нас появилась часть асфальта (33)

Во вторник вечером в фейсбуке стали распространять...

В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса (20)

В Литве установлено 117 новых случаев коронавируса ....

В Вильнюсе открыто еще одно место для голосования  находящиеся в изоляции там голосовать не смогут (14)

В Вильнюсе , на проспекте Саванорю, оборудовано еще...

|Maža didelių žinių kaina