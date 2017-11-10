С другой стороны компании, которые строят дома в столице Литвы, еще долго не будут строить такие районы как Пяркункемис, а самые привлекательные объекты будут развивать ближе к центру и Старому городу, а власти придется думать, что делать с домами, которые уже безнадежно устарели и годятся лишь под снос. Но если старые советские дома еще можно реновировать или снести, то что делать с Пяркункемисом, не знает никто.

– Как сейчас выглядит Вильнюс и в каком направлении он развивается?

– Согласно статистике, планировка Вильнюса довольно редкая в масштабах Европы. Например, в Германии миллионный город занимает в два раза меньшую площадь, чем Вильнюс. Площадь Вильнюса большая и по сравнению с другими европейскими столицами. Поэтому город нуждается в большей инфраструктуре - больше улиц, водопроводов, электролиний, газопроводов. Если мы хотим стать более европейским городом, нужно стать компактнее.

Я вижу еще довольно много мест в центре Вильнюса, поскольку в советское время спальные районы строили вдали от центра, а последние тенденции показывают, что люди хотят жить ближе к центру.

– Вы хотите сказать, что люди сейчас не рвутся жить за городом?

– Жизнь за городом в наше время - роскошь. Мы сами 10 лет назад выбирали участки ближе к лесу, а в последнее время стараемся работать ближе к центру. Поскольку жизнь за городом упирается в неразвитую логистику.

– Сколько людей может переехать в промежутки между центром и старыми спальными районами?

– Предсказать миграцию сложно. Может, это будет 10 000, а может и 50 000. Через несколько лет вернемся к вопросу, что делать со старыми домами, построенными в 1960 г. Цикл их "жизни" завершится. Их придется сносить, а на их месте можно будет строить новые современные дома.

– Может, вы уже вели переговоры с жителями таких домов?

– Несколько лет назад бы вели переговоры с владельцами квартир одного такого дома. Проблема в том, что не хватает законов, регулирование неясное. Мы с людьми договорились о сносе их дома в обмен на такие же по площади квартиры в новом на том же месте. Но такой проект сталкивается с разными сложностями.

Человеку, который согласился на снос, около года надо где-то жить. Кроме того, чтобы заработать, мы не можем строить такой же 4-этажный дом, он должен быть минимум 7-ми или 8-этажным. Получим ли разрешение на такое здание - неясно. Это очень рискованно. Может, начнут жаловаться жители соседних домов и все остановится. Здесь нужна политическая воля.

– Чем закончился этот проект?

– Mы реально этот проект не начали. Жители между собой договорились, но я извинился перед ними, поскольку этот проект отнимет у меня слишком много времени и сил. Это деньгами не измеришь.

– Такие проекты со сносом старых домов перспективны в центре, на Жверинасе, а что делать в спальных районах?

– Если говорить о районах, то, например, Науининкай слишком низко ценят. А ведь там есть место для замены домов. Например, там полно пятиэтажных общежитий. Я предлагаю снести их и построить 8-9-этажки. Но для этого нужно менять законы. Ведь если большинство согласится, а несколько жителей будут против, то проект будет остановлен. Нужны законы, чтобы такого не было.

– Какие районы вы считаете самыми перспективными?

– Смотря с какой точки зрения оценивать. По качеству жизни я бы выделил Жверинас. Когда-то это была окраина. Сейчас это не центр, но и не спальный район, с хорошей структурой улиц, отличной инфраструктурой и сообщением. Плотность населения небольшая. Здесь есть и подход к реке и выход в центр.

А Пилайте - жилой и сравнительно недорогой район. Соотношение цен и места одно из самых лучших в городе. Другой район - Науяместис. Он так же популярен, как Пилайте, но и цены здесь выше. Но именно он в будущем может стать самым перспективным районом. Ведь все хотят экономить время.

– Какова перспектива старых районов, например, Юстинишкес, Каролинишкес, Шешкине?

– Когда-то придет время квартальной реновации. Сначала снесем дома, построенные в 1960 г.

– А что делать с Перкункемисом?

– Тут я пас. Не знаю. Это большая ошибка, я не знаю, как ее исправить.

– Что делать с литовской провинцией?

– Думаю, нам нужно спокойно относится к некоторым процессам. В той же Скандинавии, Италии, Германии, даже Великобритании, люди из небольших городов едут в крупные. Из крупных в мегаполисы. Такова тенденция XXI в. У меня ужас вызывают разговоры об оживлении и финансировании регионов. Снова разбросают кучу денег, а люди все равно скажут, что хотят ехать в большой город.