Глава горевшей в Алитусе компании: устроить пожар, чтобы получить 30 000 евро – это глупость

Большой пожар начался 16 октября, в 2.58 ч. С огнем боролись пожарные из Алитуса, Каунаса, Лаздияй, Мариямполе, Вильнюса и Друскининкай. Больше 50 пожарных до сих пор работают на месте происшествия, ситуация остается сложной. Пожар начался в одном из зданий компании Ekologistika, которая занимается переработкой покрышек.

Статьи по теме: Большой пожар в Алитусе: горит огромное здание с покрышками

Мажейка сказал, что ,по неподтвержденным данным, это намеренный поджог.

"Нас волнует этот вопрос, надо выяснить, точно ли имел место поджог. (...) Также чтобы подсчитали нанесенный природе ущерб, выявили виновных", – сказал он BNS.

Ekologistika - это один из крупнейших переработчиков покрышек в странах Балтии. Ее директор Юозас Циценас сказал, что пожар не успел распространиться на производственные помещения, горели склады. Сейчас все еще горит резина. Он указал, что все имущество компании застраховано, но об ущербе говорить пока рано.

Он сказал, что видит несколько версий. Но намеренный поджог может быть лишь третьей версией.

"Мы должны войти в помещения, установить очаг возгорания, где начался пожар. Я снаружи вижу, где начался пожар. Если мы найдем очаг там, где видно снаружи, тогда можем делать выводы. Но сейчас рано делать выводы. Кроме того, думаю, будет работать комиссия, поскольку пожар большой. Будут работать специалисты, они выяснят причину. Пожар начался на складах, где долго никто не ходил, там никого не было. Если бы это произошло на производственной зоне, то очагом возгорания могло быть оборудование. Тогда можно говорить, что мы о чем-то забыли, чего-то не сделали. У нас нет видеокамер, но охранники компании Snaigė говорят, что иногда видели детей в той части, дети на башню залезали и т.д. Думаю, во время расследования это учтут", – сказал он.

Директор подчеркнул, что намеренный поджог - не является основной версией, хотя не исключал, что "все возможно".

"Если министр обратится в прокуратуру, она нам очень поможет. Может министр больше знает. Тут были специалисты из электросетей, пожарные, полиция, может они больше знают. Наших работников не было, мы в 12 ч. закончили работу, в 6 ч. начали. Когда мы собрались, пожар уже начался. Никто на работу не опоздал, не было прогулов, никто не пропал без вести. Поэтому если и подожгли, я уверен, что это сделали не наши работники", – сказал Циценас.

Он не подозревает и конкурентов. Циценас отклонил версию поджога ради получения страховки: "Получить 10 000–30 000 евро и сжечь свой завод - глупости".

Глава Ekologistika считает, что причина пожара техническая. Сейчас еще тушат пожар. Потом выяснят, какой ущерб был нанесен. Тушить пожар помогали и военные.