Глава Департамента статистики: экономический кризис не был таким глубоким, как в 2009 году

Только во втором квартале по сравнению с первым кварталом экономика сократилась на 5,1%, сообщил Департамент статистики.

"Самое большое влияние на спад во втором квартале оказала часть услуг, на втором месте по силе влияния была промышленность, на третьем месте - строительство", - сказала на пресс-конференции в четверг глава Департамента статистики (ДС) Юрате Петраускене.

По ее словам, уже можно сделать вывод, что вызванный пандемией коронавируса экономический кризис не был таким глубоким, как в 2008-2009 годах.

"Если проанализировать и сравнить кризис 2009 года и этого года, то мы видим, что в 2009 году кризис был намного больше, минус 12,7% (ВВП – BNS). Сейчас мы видим спад 5,1% по сравнению с предыдущим периодом (первым кварталом – BNS)", – сказала она.

В первом полугодии ВВП составил 22,5 млрд евро в ценах того времени и по сравнению с первым полугодием прошлого года, если исключить влияние факторов сезонности и числа рабочих дней, то он сократился на 0,6%.

"Тоже есть спад, но очень незначительный", - сказала глава департамента.