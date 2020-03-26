"Инициативы принудительного регулирования цен, на мой взгляд, ни к чему не ведут. Это просто пиар-кампании и ничего больше. Коронавирус не отменил рыночную экономику, цены прежде всего определяются каналами предложения и спроса", – сказал Витас Василяускас на интернет-пресс-конференции в четверг.
По его словам, изменение цен на отдельные товары обусловлено многими причинами, а не только "злоупотреблением торговцев", о котором иногда заявляют публично.
"Я лично точно не вижу этих злоупотреблений, как раз сейчас все, засучив рукава, пытаются приспособиться к условиям карантина. В первых рядах это делают и торговцы", – сказал глава БЛ.
"Возможно, политически это и привлекательный инструмент, но я не вижу в этом никакого экономического смысла. Насколько я понимаю, исполнительная власть назвала это в качестве крайне меры", – добавил он.
В среду правительство утвердило поправки к закону о том, что в условиях экстремальной ситуации он сможет регулировать цены. По словам представителей правительства, этот инструмент может быть использован для обуздания нечестных перекупщиков средств защиты во время распространения в стране коронавируса.
Представители торговых центров и аптек говорят, что регулирование цен может увеличить теневую экономику. Министр финансов Вилюс Шапока в четверг выразил надежду, что регулировать цены не понадобится.
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