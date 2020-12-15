"В самом начале можно было "рассыпать" помощь горизонтально. Теперь (...) мы находимся в ситуации, когда нужно очень точно распределять помощь. (...) Один из первых принципов, которого следует придерживаться - очередность мер, и самые щедрые средства государственной помощи должны быть направлены тем видам бизнеса, которые пострадали сильнее всего", - сказал В. Василяускас, представляя на пресс-конференции во вторник обновленные экономические прогнозы.
"При выделении помощи на нынешнем этапе следует принимать во внимание те убытки, которые имели место после начала второй волны COVID-19. (...) Нужно сконцентрироваться на предприятиях, которые связаны именно со второй волной", - добавил он.
Глава БЛ подчеркнул, что все средства помощи должны быть прописаны в государственном бюджете на 2021 год.
Он пока не стал давать оценку предложению правящих предусмотреть для помощи бизнесу дополнительно 1 млрд евро. В. Василяускас считает, что сначала нужно увидеть проект бюджета после доработки.
Второе слушание бюджета в Сейме состоится 17 декабря, а через несколько дней должно состояться его принятие.
В следующем году рост экономики возобновится
Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы в этом году должен сократиться на 2%, однако в следующем году рост экономики возобновится, хотя из-за второй волны коронавируса он будет медленнее, чем прогнозировалось ранее, говорит председатель правления Центробанка.
По словам Витаса Василяускаса, в следующем году рост ВВП должен составить 1,9%, между тем в сентябре прогнозировался рост 3,1%.
Прогнозируется, что литовский экспорт в этом году сократится на 3,8%, а в следующем году он увеличится на 4,2%, между тем инвестиции должны уменьшиться соответственно на 7,7% и повыситься на 2,1%. По оценке БЛ, частное потребление должно снизиться в этом году на 3,5%, а в следующем году увеличиться на 2,5%.
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