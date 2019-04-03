Глава Центробанка Литвы заговорил о влиянии: будут преданы огласке сообщения

3 апреля Союз отечества-Христианские демократы Литвы на заседании своей фракции в парламенте выслушали Василяускаса и гендиректора "Инвестируй в Литве" Мантаса Катинаса.

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис поднял вопрос не влияют ли на международный имидж Литвы решения парламента создавать комиссии в связи с теми или иными компаниями и инвесторами. Поднимался вопрос, к чему может привести последнее заявление о возможном обращении в прокуратуру в связи с действиями ЦБ.

По словам Василяускаса, влияния на финансовую стабильность не будет, однако это подействует на привлечение компаний, работающих в сфере Fintech. Он был удивлен тем, что один человек может руководить всей повесткой. Васиялускас также сказал, что возможно будут обращаться в Центробанк Европы в связи с попыткой оказать влияние на ЦБ.

"Нет угрозы финансовой стабильности или банковской системе. Банки стабильны, ликвидны. Поэтому я не думаю, что подействуют на наш финансовый сектор. Конечно, дискуссия ведется в странном формате. Если бы это была дискуссия аргументов, никаких проблем, но я вижу много эмоций, субъективности и интерпретаций, которые не могу одобрить. Дискуссии с ЦБ Европы у нас нет, но если вопрос коснется независимости банка, а такие признаки я вижу, то, конечно, будет соответствующая реакция, поскольку независимость ЦБ - основополагающая ценность.

Я думаю, что есть влияние на бизнес окружение. Что касается Fintech, это коснется. И мне очень жаль, поскольку госведомства работают рука об руку. То, чего удалось достичь, если говорить о юрисдикции Литвы и конкретных историях успеха, количестве рабочих мест, то это немалые цифры. Конечно, это скажется, особенно в контексте Brexit, поскольку наша стратегия была - возьми небольших игроков, которые станут развивать здесь свой бизнес. Мне жаль и кажется странным, что один человек управляет всей повесткой. Fintech есть в программе правительства.

Указание ЦБ делать то или иное в отношении одного игрока на рынке. Подумать, может совершили ошибку, когда выдали лицензию, а ее не мы, а ЦБ Европы выпустил. Все это подпадает под статью закона о нераздаче указаний и непринятии указаний", – сказал Василяускас.

По словам Василяускаса, отдельные сообщения, которые он получил, он расценивает, как попытку оказать влияние на ЦБ. По словам Василяускаса, сейчас эти сообщения систематизируют и готовятся предать огласке на сайте ЦБ.

У Василяукаса спрашивали, как он оценивает критику в свой адрес, разговоры о том, что надо пересмотреть соответствие занимаемому посту.

"Что касается чести, репутации, я за время моей профессиональной карьеры столько раз с этим сталкивался, что уже отношусь ко всему этому спокойно. Неоднократно я защищал свою честь и в суде. Я не расцениваю это как переход какого-то рубежа, в некоторых странах пытаются менять закон о ЦБ. Я думаю, это было бы серьезным сигналом. Я не могу сказать, как отреагировал бы на это ЦБ Европы, но по реакции на подобные ситуации в прошлом, видно, что независимость ЦБ - это одно из основополагающих явлений", – сказал он.

Что касается Revolut, Василяускас заметил, что в процесс выдачи лицензии вовлечен целый ряд ведомств.

"Я верю в здравый ум. Я понимаю, что политические страсти иногда многое затмевают, но проходят. Похоже, это не тот случай. Основным вопросом будет постановление парламента. Поскольку это уже серьезный документ, акцентирующий одного участника рынка и оспаривающий компетентные ведомства, которые участвовали в процессе выдачи лицензии", – сказал глава ЦБ.

Катинас подтвердил, что такие сигналы из Литвы не способствуют конкуренции. По его словам, это восстановимо. Важно, чтобы были и положительные данные.

"Есть вопрос, почему все происходит так, как происходит. Нам его задают после Revolut, но это не такой сигнал, который автоматически отключает", – сказал Катинас и подчеркнул, что было бы важно принять закон, позволяющий идентифицировать пользователей по водительскому удостоверению.

DELFI напоминает, что парламентский Комитет по бюджету и финансам 3 апреля постановил предложить парламенту обратиться к комиссии, проверяющей сделки стратегических компаний, в связи с оценкой угрозы нацбезопасности со стороны Revolut.

Revolut Bank намерен начать деятельность по лицензии специализированного банка в первой половине 2019 года. Член правления ЦБ Марюс Юргилас неоднократно говорил, что Revolut получил лицензию после того, как оценили не только финансовый риск, но и вызов в сфере нацбезопасности, политический и геополитический риск.