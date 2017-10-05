Он заметил, что в 2012 году уровень доходов 20% самых богатых и 20% самых бедных отличался в 5 раз, а в прошлом году эта разница была уже в 7 раз.

"Разрыв, к сожалению, увеличивается", – сказал Василяускас.

Он рассказал, что внешние наблюдатели сравнивают Литву даже не с Северными странами, не с Восточной Европой, а с менее развитыми в экономическом плане странами.

"Нам часто не нравятся такие радикальные оценки, мы пытаемся объяснять это большой "тенью", неучтенными доходами, но это обстоятельство не оправдывает ситуацию.

В течение длительного времени бытовало убеждение в том, что растущая экономика сама по себе постепенно смягчит неравенство доходов, поэтому все должны создать условия для роста, развития страны, не углубляться в распределение результатов роста.

Это удобная доктрина, которая теоретически дает возможность игнорировать проблему, не оценивать то, что очевидно – небольшие доходы приводят к замкнутому кругу, т.е. ограничивают возможность людей покупать даже самые необходимые товары и услуги", – сказал Василяускас.

Он заметил, что так топят не только благосостояние людей, но и в целом потребление в стране – слишком большое неравенство доходов мешает более быстрому развитию экономики.

В своем выступлении Василяускас представил три предложения по снижению неравенства доходов в Литве.

"По нашей оценке, то, что летом было представлено, как поправки к налоговой системе, например, облегчение налогового бремени для тех, у кого небольшие доходы – это хорошо, это верный шаг, но по сути он ничего не меняет.

Мы считаем, что нам нужна более масштабная и широкая налоговая реформа. В ней надо сосредоточиться на трех моментах: контроль оплаты труда, снижение режима разнообразия налогов и поиск новых источников дохода.

Мы считаем, что нужно расширить понятие налогообложения имущества. Цифры говорят за себя: поступления в бюджет за счет налогов на имущество и подоходного налога составляют чуть больше 1/5 всех поступлений, а в ЕС – 1/3", – сказал глава ЦБ.

Говоря о пенсионной системе, Василяускас сказал, что в нынешней форме она не решает проблему неравенства доходов, а скорее ее обостряет.

"Пенсии по старости в последнее время росли намного медленнее, чем средняя зарплата. Это ухудшало положение пенсионеров. Со следующего года вступает в силу автоматический механизм – индексация, который привязывает пенсии к фонду средней зарплаты. При сегодняшних обстоятельствах - это верное решение, поскольку оно отделено от политической системы.

Сейчас нужны решения, которые сделают систему более прозрачной и лучше мотивируют людей участвовать в пенсионной системе, т.е. выйти "из тени". Ясность внесли бы виртуальные счета – чтобы человек мог видеть, какая у него зарплата "на бумаге" и сколько она позволяет ему накопить", – сказал он.

Кроме того, по мнению Василяускаса, надо менять систему образования.

"Возможности получения доходов напрямую связаны с образованием. Не использование человеческого капитала увеличивает вероятность того, что мы застрянем в капкане средних доходов. Так и не нагоним страны, на которые пытаемся равняться", – сказал он.