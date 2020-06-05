В пятницу Василяускас представил данные о "состоянии здоровья" экономики и возможных сценариях дальнейшего развития. "Базовый сценарий еврозоны - падение почти 9% ВВП. Мы видим, что прогнозируют спад всех крупных экономик. Окружение таково, что под влиянием COVID-19 падение экономики в этом году будет самым большим за всю историю нового времени, больше, чем в 2008 году", – сказал он.

В соответствии с обновленным базовым (т.е. наиболее вероятным) сценарием Центробанка Литвы, падение ВВП составит 9,7%. В конце марта прогнозировали падение ВВП в 2020 году на 11,4%.

"Меньший спад позволяет прогнозировать сравнительно неплохой результат первого квартала (+2,4%), не такой большой спад оборота торговли (-14%) и промышленности (-12,5%) в апреле, вероятно, это был самый тяжелый месяц для экономики.

Новейшие экономические показатели – с начала мая не будет сокращаться количество работников, восстанавливается перемещение жителей, растет внутренний спрос, больше нет падения потребления электроэнергии – все это показывает, что состояние экономики стабилизировалось и во втором полугодии начнется улучшение", – сказано в пресс-релизе ЦБ.

В основе базового сценария лежит предположение, что жесткие требования карантина снимают в мае, а спрос и экономика будут восстанавливаться сравнительно медленно. Предполагают, что из-за пандемии уровень безработицы в Литве будет снижаться и составит 11,9%, средняя зарплата снизится до 2,6%, а инфляция составит 0,6%.

Ранее прогнозировали, что в 2020 году инфляция составит 0,4%, зарплата снизится на -2,6%, а уровень безработицы достигнет 12,5%.

"Новые сигналы экономики позволяют надеяться, что самого черного сценария удастся избежать. Однако неопределенность в связи с перспективами восстановления экономики остается, а последствия пандемии - самый большой риск для стабильности финансовой системы", – сказано в сообщении.